​TikTok toont nu ook al advertenties in de zoekresultaten

Gaat TikTok YouTube achterna? Het social media slash videoplatform is zich steeds meer aan het bezighouden met advertenties en dat blijkt ook nu weer. TikTok toont nu namelijk ook reclame in de zoekresultaten.

Advertenties in de zoekresultaten

Het gaat hiermee eigenlijk vooral Instagram achterna, dat sinds een paar maanden ook advertenties in de zoekresultaten toont. De twee kopiëren voortdurend wat de ander doet en hierdoor lijken de twee enorm veel op elkaar. Het is dan ook geen verrassing dat TikTok ook nu in de voetsporen van Instagram volgt, met een vleugje YouTube, want dat heeft ook flink de voet op het gaspedaal waar het gaat om de hoeveelheid reclame waarmee je als gebruiker te maken krijgt.

Het is op TikTok wel extra vervelend, omdat TikTok nog meer dan Instagram door veel jongeren als een soort Google wordt gebruikt. Even kijken wat voor haarstijl je vandaag hebt, even een feitje opzoeken: jonge mensen schijnen daar TikTok voor te gebruiken, naast dat ze ook regelmatig worden verrast door bijvoorbeeld nieuwe merken en producten. Zo zouden er meer 1,5 keer meer gebruikt een nieuw merk of product op het platform ontdekken vergeleken bij andere platformen. 58 procent van de TikTok-gebruikers ontdekt nieuwe merken op TikTok.