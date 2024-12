Fanatieke Snapchatter plaatst 4.677 Stories in een jaar tijd

Snapchat heeft zijn jaarlijstje online gezet, het gaat om een soort Wrapped waarmee je nog eens langs een aantal mooie herinneringen kunt gaan die je dit jaar hebt gemaakt. Ook kun je zien hoeveel chats en Snaps je hebt verstuurd. En, is het schrikken? In ieder geval kun je je aantallen nu naast de records houden, en dan val je waarschijnlijk best mee.

Snapchat Wrapped

Snapchat schrijft: “Dit jaar geven we Snapchatters voor het eerst speciale inzichten in hoe ze hebben gecommuniceerd. We geven een overzicht van hoeveel chats en Snaps ze hebben verzonden, hoeveel Stories ze hebben geplaatst, Memories die ze hebben opgeslagen en hoeveel telefoongesprekken ze hebben gevoerd.”