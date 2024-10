Elon Musk post mysterieuze gamesessie met vreemde audio

In een mysterieuze post op X deelt Elon Musk een video waarin iemand (hijzelf waarschijnlijk) Diablo speelt. Hij zet erbij: “T150 klaar in 3:25. Te veel tijd gespendeerd aan het afmaken van minions in plaats van elites. Had potentie om onder de 3 minuten te eindigen.”

Diablo

Nu is dat op zich niet heel vreemd: hij deelt gewoon dat ie een gamer is die Diablo speelt en dat hij uitdagingen voor zichzelf opzet. Maar als je het met audio luistert, dan hoor je geen gamegeluiden. Je hoort dan iemand vertellen dat ze bijna hadden besloten om de raket niet te lanceren en dat de Super Heavy-booster die werd gevangen met de twee armen bijna een heel gestoorde crash was geweest. SpaceX-dingen dus.

De een denkt dat Elon Musk het per ongeluk heeft uitgezonden, maar het is geen broadcast, het is geknipte video die bovendien nog steeds online staat, dus het lijkt bewust. Zou er ooit een antwoord komen op deze mysterieuze post?