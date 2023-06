Oef: Diablo 4-reclame in New York is nogal ongemakkelijk

Diablo 4: we hebben er lang op moeten wachten, maar het is slechts een week na release al de bestverkopende Diablo-game tot nu toe: 93 miljoen speeluren zitten er al in het spel (meer dan 10.000 jaar). Heel tof natuurlijk, zeker in een periode waarin we ook een aantal games hebben gezien die het niet waarmaakten. Nu verkoopt Diablo 4 zichzelf bijna vanzelf, maar Blizzard heeft er natuurlijk wel een marketingcampagne voor opgezet. Alleen is die niet overal even goed gekozen.

Welcome to Hell

‘Welkom in de hel’, dat is de slogan van Blizzard. Een zeer passende slogan, want als er iets is dat je al die jaren al te doen hebt in het spel, dan is het afdalen naar de plek waar de Duivel met de scepter zwaait. Alleen had Blizzard besloten om ook in New York reclame te maken voor Diablo, met die slogan: ‘Welcome to Hell’ en dat is toch wat ongemakkelijk, gezien het feit dat New York met zijn oranje luchten op dit moment wel een beetje op de hel lijkt.

De reden voor die oranje lucht komt door bosbranden helemaal in Quebec, Canada. Hoewel het maar liefst 800 kilometer verderop ligt, heeft de al vrij heftig vervuilde lucht van New York er ook last van. Er was gisteren zoveel vervuiling, dat het zelfs invloed had op het dagelijks leven van veel New Yorkers. New York was zelfs tijdelijk de meest vervuilde stad ter wereld. Er hangt enorm veel fijnstof in de lucht en dat is enorm slecht voor het menselijk lichaam. Tien keer zo erg als vervuiling van bijvoorbeeld fabrieken en auto’s.