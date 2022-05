Diablo Immortal komt overal uit, behalve in Nederland en België

Diablo Immortal is een nieuwe role playing-actiegame van Activision Blizzard, die verschijnt op mobiele telefoons en pc. De game is free-to-play en speelt zich af tussen Diablo II en Diablo III. Het spel is al in 2018 aangekondigd en er wordt dus al lang naar uitgekeken. Wel moet je constant online zijn om het spel te spelen, want het is een online game. Het voordeel is dat je inlogt op je Battlenet-account, waardoor je op mobiel verder kunt spelen waar je op de pc was gebleven.

Loot boxes

So far so good, maar er ligt een addertje onder het gras in de vorm van een anaconda. Loot boxes maken namelijk deel uit van dit spel. Loot boxes zijn een soort schatkisten. Je weet van tevoren niet wat erin zit. Als die loot boxes gratis zouden zijn, dan was er geen probleem. Echter kosten ze geld: in-game goud, dat je ook met echt geld kunt kopen. Dat is een groot probleem, want in Nederland en België zijn games met loot boxen waarvoor je moet betalen verboden. Het is een vorm van gokken en onze regeringen willen kinderen beschermen. Je weet immers van tevoren niet waarvoor je betaalt en het is een gok of je voor de derde keer hetzelfde wapen krijgt of toch eindelijk iets anders.

Precies door die loot boxes hebben we in Nederland en België dus dikke pech. Het spel verschijnt niet op iOS, niet op Android en niet op de pc. Dat onderschrijft ook Blizzard (via Tweakers): “Dit houdt verband met de huidige exploitatievoorwaarden voor games in die landen.” In Nederland zijn eerder veel problemen geweest met loot boxes in het spel FIFA. Inmiddels zijn in Nederland de regels wel iets versoepeld, maar blijkbaar is dat niet genoeg voor Blizzard om het langverwachte Diablo Immortal ook naar ons land te brengen.