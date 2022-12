Dit zijn de meest populaire Snapchat-lenzen van 2022

Snapchat heeft bekendgemaakt welke lenzen het meest populair waren in 2022. Verbazen ze ons? Niet echt: net als dat de Boos-aflevering over The Voice overduidelijk de meest bekeken YouTube-video van 2022 was, is dat natuurlijk de huillens voor Snapchat . We schreven al eerder over deze enorm viral gaande lens. Hij werd uiteindelijk door maar liefst 9,7 miljard mensen bekeken.

De derde lens is iets verrassender, want we hadden gedacht dat de lens waarmee je tong gaat draaien wel in de top drie zou eindigen: de Tongue Twister. Het is echter de Cute Anime Lens die populairder was, waarmee je op een soort kunstzinnige animefiguur lijkt, misschien zelfs een tikkeltje Disney-prins(es). Let wel, het gaat hier om de wereldwijde, meest populaire lenzen.

363 miljoen gebruikers

Snapchat heeft wereldwijd 363 miljoen dagelijks actieve gebruikers: in Nederland zijn dat er 4,5 miljoen. Snapchat heeft een bereik van 90 procent in de leeftijd 13-24 jaar en 70 procent in de leeftijd 18-34 jaar, waarmee je ziet dat het social medium nog steeds vooral voor jongeren is. Dat is bijzonder, want op Facebook en Instagram zien we op den duur steeds meer oudere mensen verschijnen, waardoor de jongeren een beetje afdruipen.

Snapchat zegt daarnaast dat het opvalt hoeveel muziek er wordt gedeeld in Snaps. Hierbij is voor Happy Birthday van Vitamin A favoriet, gevolgd door El Haraka De van Ahmed Helmy en Like Me Better van Lauv. Tot slot zijn ook de hits Yummy van Justin Bieber en Heat Waves van Glass Animals erg populair binnen het social medium.