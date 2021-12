Dit zijn de grappigste tweets van 2021

Spotify, Twitter, TikTok en zelfs Pornhub: iedereen komt in deze tijd van het jaar met lijstjes. We schreven laatst al hoe je 2021 op Twitter kon beleven. Met het Songfestival, de moord op Peter R. de Vries en de Olympische Spelen was er genoeg te doen. De meest populaire Tweets hebben we al met je doorgenomen, nu is het tijd om te lachen. Dit zijn de leukste tweets van 2021. Grappigste tweets van 2021 Die dure benzineprijzen, die waren niet zo leuk, maar hoe deze man zorgt dat hij veilig blijft is het helemaal waard:

Gisteren werd Prikspijt tot het woord van het jaar uitgeroepen. Dat zorgde voor veel hilarische reacties:

Niet allemaal tegelijk:

Of je nu toch een ebike hebt gekocht of niet: als je met deze outfit de eeuwige Nederlandse tegenwind trotseert dan ben je sowieso een held:

Ben jij de kerstmuziek al zat? Nog een paar dagen en ze gaat weer in de vriezer:

PlayStation 5 Helaas stond dit jaar voor veel gamers in het teken van telkens weer stressen als er weer PlayStation 5-voorraden waren. Deze Twitteraar heeft een briljant plan:

2020...2021...

Mocht je denken dat die social media-berichten van ouders over hun kinderen die met hun rugzakje naar hun eerste schooldag gaan een heftige trend was: het kan erger:

Dit jaar moesten ouderen, mede door de CoronaCheck, toch wat vaker de overstap maken naar de smartphone. En als dat gebeurt... dan wil je een oma zoals die van Jess.

Ouders die hun kinderen thuis hebben door de dichte scholen begrijpen deze waarschijnlijk iets te goed:

Je kunt voor grappen en grollen ook altijd naar de gemiddelde tandarts gaan, vooral hilarisch wanneer je niet kunt lachen met die handen in je mond. Al sta je soms ook na de behandeling met je mond vol tanden:

Het was dit jaar niet altijd mogelijk om voetbalwedstrijden bij te wonen. Deze jongeman wil er alles uithalen wat erin zit. En daar heeft hij veel voor over:

Leven met het coronavirus Nu we met corona moeten leven, zou je denken dat we het gekste wel hebben gezien. Nou, in Bristol kan het nog gekker:

The Masked Singer kon dit jaar weer rekenen op miljoenen kijkers. Geen wonder dus dat er allerlei grappige opmerkingen op Twitter voorbij komen, zoals over Gerard Jolings outfit tijdens de finale:

David Attenborough stal de show met zijn speech tijdens de klimaattop, maar zijn wijze woorden kunnen ook heel andere impact hebben. Bijvoorbeeld in combinatie met een zeer bekende Brit:

Twitter in 2022 Hoe 2022 gaat lopen, dat is mede door de nieuwe variant van het coronavirus weer enorm onzeker. Maar één ding staat vast, er wordt waarschijnlijk weer lustig op los gerelativeerd en gegrapt op Twitter.

Maar straks eerst: de kerstdagen, enjoy!