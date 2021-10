​Waarom The Masked Singer zo populair is op social media

In het eerste seizoen The Masked Singer moesten we duidelijk nog even wennen aan het concept, het tweede seizoen ging al wat beter, maar deze derde editie van The Masked Singer gaat door het dak. Of het nu gaat om kijkcijfers, koffie-automaatpraat of social media: je kunt er inmiddels moeilijk omheen.

Made in Zuid-Korea Veel mensen denken dat The Masked Singer een Nederlands televisieprogramma is, maar zijn oorsprong ligt in Zuid-Korea (dat kan natuurlijk geen toeval zijn, nu Squid Game zo populair is). In de Nederlandse variant zitten echter Nederlandse BN’ers in dierenpakken en moeten Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver proberen te raden wie die BN’ers zijn. Dat is enerzijds door de stem, want de beesten moeten zingen, maar ook door interviews en bijvoorbeeld kijkjes in de kleedkamer, op zoek naar hints. De reden dat deze reeks ruim twee miljoen kijkers per aflevering trekt (en de finale zelfs 4 miljoen!), dat heeft waarschijnlijk te maken met wat bijvoorbeeld Wie is de Mol zo populair maakt. Het is een soort whodunnit. Je moet zien te ontdekken wie het is, terwijl je hints krijgt en op het verkeerde been wordt gezet. Bij Wie is de Mol is er maar één mol, maar zijn de hints moeilijker. Bij The Masked Singer zijn er 15 personen om te raden en liggen de hints er dikker bovenop. Het is typisch zo’n programma waarbij je compleet moet uitchecken uit een gesprek als twee mensen het wél hebben gezien en jij niet. Waarschijnlijk is dat ook een reden voor mensen om het te kijken: zodat ze tenminste kunnen meepraten en -raden.

The Masked Singer 2 miljoen kijkers, dat is niet slecht voor slechts de opvulshow tussen de seizoenen van The Voice. Nu steekt RTL er ook wel wat geld in: de kostuums zijn werkelijk prachtig gemaakt en er is duidelijk veel aandacht besteed aan het maken van een mooie studio en zelfs steeds meer content eromheen. Zo kun je op Videoland nu ook nog kijken naar After the Mask, een soort Moltalk. Waar er op social media ook altijd de wildste verhalen de ronde doen over Wie is de Mol, geldt dat ook voor The Masked Singer. Sterker nog, BN’ers worden zelfs ‘lastig’ gevallen door mensen die maar blijven denken dat ZIJ in dat pak zitten (zie boven). Het verbaast ons dan ook niet dat The Masked Singer al in de top 10 meest populaire Google-zoekopdrachten van tv-programma’s zat in 2019. In 2020 was hij er even uit, maar we verwachten dat het er in het Google zoekoverzicht van 2021 gewoon weer instaat. Het weer is er naar om lekker thuis achter de tv te kruipen, nu we weer meer koffiepraat hebben op de werkvloer is meepraten wel handig en op social media is ook duidelijk dat het speelt onder Nederlanders.

Speculeren Het is bijvoorbeeld ook volop besproken op de radio en je kunt bij een supermarkt zelfs producten kopen voor extra hints. Op social media proberen mensen te peilen of ze een beetje in de goede richting zitten, of zijn ze op zoek naar inspiratie wie het dan toch kan zijn, naast het feit dat de kandidaten op televisie ook allerlei namen noemen. Langzaam maar zeker leren steeds meer mensen wat The Masked Singer is en wordt er lekker meegespeculeerd wie er toch in die pakken schuilgaan. Ondanks dat het eerst maar raar voelde om te kijken naar c-sterren gestoken in furrypakken, die lang niet altijd even lekker kunnen zingen, blijkt dit programma toch veel indruk achter te laten, want na een knalseizoen in 2020 met kijkcijferrecords, lijkt dat dit seizoen weer te gaan gebeuren.

Lekker discussiëren Bovendien houdt het mensen niet alleen op de uitzendtijd van vrijdagavond bezig, maar ook in de dagen erna, net zo lang tot er weer een nieuwe aflevering is en het raden weer nieuwe dimensies krijgt door de nieuwe hints. Dat is ook te zien op social media, wat misschien ook wel komt door mensen die op Videoland een aflevering later terugkijken.

Hoe dan ook houden we ervan om te gissen en te discussiëren over de bekende mensen die zich mogelijk dit seizoen weer laten lenen voor dit veelbesproken programma. Niet alleen bij de koffie-automaat, maar juist op social media en gewoon tegen BN’ers zelf, als het even kan. En zo houden een aantal onherkenbare bekende mensen toch een groot deel van het land in de ban.