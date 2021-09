​Oude tweets beschamend? Je kunt ze straks verbergen

Veel mensen zitten inmiddels al jaren op Twitter. Hoewel je deep down vast nog wel ongeveer dezelfde persoon bent, is de kans groot dat je tien jaar geleden wel eens iets hebt gezegd dat niet zo handig is en niet bepaald een reflectie is van hoe je nu over dat onderwerp denkt. Twitter denkt met je mee: niet over dat onderwerp, maar wel over hoe je oude tweets kunt verbergen.



Oude tweets

Het gaat nog om een conceptface, maar volgens Bloomberg wil Twitter doorvoeren dat je tweets die ouder zijn dan 30, 60 of 90 dagen (of een heel jaar) kunt verbergen. Het maakt deel uit van een groter aantal privacymogelijkheden, want Twitter wil zijn gebruikers ook de optie geven om in te perken wie kan zien welke tweets je zoal hebt geliked. Ook kun je jezelf uit een gesprek halen of volgers verwijderen zonder dat je ze meteen blokkeert.

Het social medium is de laatste tijd hard bezig om te zorgen dat mensen weer wat meer het gesprek aangaan op Twitter. Dat deed het eerst al door Fleets (Stories) te introduceren, maar het merkte dat dat niet werkte en deed dat weer weg. Nu hoopt het door meer controle over de informatie te geven gebruikers wat meer comfortabel te maken op het sociale platform.