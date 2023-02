Diamanten prijskaartje voor gouden Twitter vinkje?

Twitter is al maanden hard, om niet te zeggen wanhopig, op zoek naar inkomsten. Adverteerders rennen net zo snel weg weg de ontslagen medewerkers van het social media newerk. Gedreven door Elon Musk heeft Twitter de afgelopen maanden al diverse proefballonnetjes voor meer omzet opgelaten, zoals een advertentie-vrij abonnement, een vernieuwd – en duurder – Twitter Blue abbo en Verified Organizations. Die laatste is bedoeld om bedrijven, door middel van een ‘gouden vinkje’ achter hun twitternaam, de mogelijkheid te geven dat het betreffende account daadwerkelijk van dat bedrijf is.

Diamanten prijskaartje voor het gouden vinkje?

Dat bedrijven voor het ‘gouden vinkje’ en het Verified Organizations moeten betalen via een abonnement is niet zo vreemd. Echter, afgelopen weekend kwam via twitter het bericht in omloop dat dit abonnement wel eens bijzonder prijzig zou kunnen worden.

Een social media adviseur tweette een ‘aanbieding’ die hij vanuit Twitter ontvangen had. Daarin wordt het ‘gouden vinkje’ abonnement aangeboden voor 1000 dollar per maand (plus 50 dollar voor elk volgende geverifieerd twitter-account van hetzelfde bedrijf).