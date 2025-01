De politie waarschuwt actief voor sextortion op Snapchat

Sextortion door ‘politieagenten’

Het blijkt zodanig veel voor te komen, dat de Amsterdamse politie hier nu ook actief voor waarschuwt. Onder andere via een Instagram-post probeert het jongeren te bereiken om ze bewust te maken van wat sextortion is en vooral om ze erop te wijzen dat ze zich niet hoeven te schamen. Vaak wordt deze vorm van criminaliteit niet bij de politie gemeld omdat tieners zich schamen of bang zijn dat de dader dan alsnog seksueel getinte foto’s en video’s online plaatst.

Reden voor de politie om er actiever over te communiceren. Het vindt niet alleen plaats op Snapchat, maar Snapchat komt wel regelmatig voorbij als het om dit onderwerp gaat. Sommige daders doen zich voor als knappe meisjes, maar er zijn ook daders die zich voordoen als beroemde personen of zelfs de autoriteiten. Dat laatste geval is waarschijnlijk ook waarom de politie ervoor waarschuwt: mensen doen zich voor als de politie en zeggen tegen slachtoffers dat ze boetes moeten betalen, omdat ze andere mensen zouden lastigvallen. Als tieners vervolgens geen honderden euro’s betaalden, dan zouden ze pikante video’s moeten maken en zouden deze beelden online worden gezet.

Zelfs in een wereld vol AI en deepfakes is het juist voor jongeren een soort einde van de wereld als zoiets zou gebeuren. In onder andere Amerika zijn er zelfs incidenten waarbij jongeren een einde aan hun leven maakten omdat ze de druk niet meer aankonden en zo bang en onzeker waren. De Amsterdamse politie zegt dan ook: “Zelfs als je bang bent of niet zeker van je zaak, dan willen we toch nog van je horen om samen met je te kijken wat de mogelijkheden zijn.” Het is duidelijk een andere aanpak dan meteen beginnen over aangifte enzovoort. De daders zullen hun slachtoffers immers ongetwijfeld vertellen vooral niet naar de politie te mogen gaan.