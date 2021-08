​Sextortion? Zo kun je ermee omgaan

Of ze nou expres door jezelf zijn gemaakt of stiekem door een ander: zodra iemand jouw naaktfoto’s in handen heeft, heb je kans dat je ermee wordt gechanteerd. “Als jij dit niet voor me doet, dan zet ik je foto’s online”. Hoewel het in de meeste gevallen nog steeds goed gaat -en naaktfoto’s dan ook volop worden gedeeld-, betekent het feit dat iemand naaktfoto’s van je in zijn of haar bezit heeft zeker niet dat je ermee mag worden afgeperst. Dit is hoe je om kunt gaan met sextortion, zoals deze praktijk heet.

Naaktfoto's verspreiden

Hoe mensen aan je naaktfoto komen, kan op allerlei manieren. Het kan via via zijn doorgestuurd, je kunt ze zelf hebben gestuurd of je kunt bijvoorbeeld zijn gehackt. Soms wil de kwaadwillende geld zien, je in een relatie praten of simpelweg slecht laten voelen omdat hij of zij kwaad op je is. Als dit je overkomt, probeer dan rustig te blijven. Paniek zal je situatie niet helpen, en al zeker jouzelf niet.

Meld de situatie bij Helpwanted en bij de politie, want chantage is strafbaar. Zorg dat je de politie goed helpt door bewijs te verzamelen. Denk daarbij aan de contactgegevens van de dader, maar ook berichten. Maak screenshots, bewaar URL’s en berichten. En praat erover met iemand die dichtbij je staat. Ook al schaam je je misschien voor wat er gebeurt, hij of zij kan je geruststellen en je helpen ermee om te gaan. En vooral: dingen in perspectief zetten. Zeg nou zelf: hoeveel naaktfoto’s van mensen die online zijn verschenen heb je zelf onthouden?