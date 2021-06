Apple dokt miljoenen om naaktfoto zaak uit de rechtbank te houden

Het zal je maar gebeuren. Je levert je iPhone ter reparatie in bij een Apple repair center en kort daarna staan naaktfoto’s van jezelf op je eigen facebook-account. Ik ga voor het gemak even voorbij aan het feit dat het niet verstandig is om naaktfoto’s op je smartphone te laten staan wanneer het toestel voor reparatie weg moet, maar goed.

Monteurs zetten naaktfoto’s en video op Facebook

Hoe dan ook, dit is precies waar een Amerikaanse studente het slachtoffer van werd toen zij in 2016(!) haar kapotte iPhone naar een reparatiecentrum in de buurt bracht. Twee techneuten, en medewerkers van Apple, kregen de iPhone, en de naaktfoto’s van de eigenaresse, onder ogen en besloten een tiental foto’s, plus een sexvideo, vervolgens op haar eigen Facebook pagina te posten. Daarmee wilden ze het doen voorkomen alsof de dame in kwestie de foto’s zelf online gezet had.

Na klachten van de student, die via vrieden moest horen van de weinig verhullende foto’s en video op haar Facebook pagina en daardoor natuurlijk behoorlijk in verlegenheid gebracht was, stelde Apple een onderzoek in naar het gebeuren. De twee techneuten vielen al snel door de mand en werden ontslagen. De eigenaresse van de iPhone liet het daar echter niet bij. Zij spande een zaak aan tegen de Apple reparateur – Pegatron.