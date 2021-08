​OnlyFans komt met app voor alles waarvoor je het niet gebruikt

OnlyFans gebruik je als je nudes of semi-erotische content van je favoriete BN’ers, YouTubers en overige influencers wil zien, toch? OnlyFans is daar niet zo zeker van: het komt namelijk met een nieuwe app waarin geen naaktfoto’s te zien zijn, maar waarvoor je ook niet hoeft te betalen.

OnlyFans

OnlyFans is zo’n beetje de belichaming van wat NSFW betekent: Not Safe For Work. Dat zit het platform blijkbaar dwars, want het komt nu met een SFW-versie van de app. De reden is niet zozeer dat het graag wil dat je baas denkt dat je braaf bent: het is omdat OnlyFans door zijn erotische content niet in de Google Play Store of Apple App Store kon staan. Wil je dus naar OnlyFans, dan moet je daarvoor de browser gebruiken.

OnlyFans komt nu met OFTV, een app die je wel in de App Store en Play Store kunt vinden. Je kunt er meer dan 800 video’s vinden van 100 verschillende creators. Het gaat dan dus niet om erotische content, maar vlogjes over koken, mediteren of sporten. Het lijkt dus op IGTV/Reels, het gedeelte binnen Instagram waar je content van ‘willekeurige’ creators krijgt voorgeschoteld. Er is zelfs een soort rubriek te vinden genaamd Unlocked, waarin bekende OnlyFans-creators aan bod komen. Zo worden Bella Thorne en Mia Khalifa geïnterviewd.