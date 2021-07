OnlyFans: 5 succesvolle accounts van Nederlanders

OnlyFans is hot en niet alleen letterlijk. Op dit platform kunnen videomakers geld verdienen door fans te laten betalen om naar de content te kijken. Het bestaat al sinds 2016, maar heeft afgelopen jaar in Nederland veel aan populariteit gewonnen. Steeds vaker kiezen bekende mensen ervoor om hier een centje bij te verdienen. Vaak gaat het niet om een fooi trouwens, want als je een goedlopend account hebt kan het zomaar je grootste inkomstenbron zijn. Je vindt hier veel naakt, erotische en pornografische video's. Hoewel er heus ook andere content te vinden is, kennen we OnlyFans vooral van de erotische video's. Wij gingen op zoek naar 5 succesvolle Nederlandse accounts!

1. Ferry Doedens Acteur Ferry Doedens heeft een goedlopend OnlyFans-account. In eerste instantie wilde hij niet dat zijn naaktheid door Nederlandse fans te zien was. De beelden lekten al snel uit en uiteindelijk maakte Ferry zelfs een serie over zijn ervaringen: Socials, Seks en Centen. Hij heeft meer dan 3000 betalende volgers die graag naar zijn goedgetrainde lijf kijken.

2. Mayadutch Deze Nederlands-Poolse dame heeft een enorme fanbase. Op Instagram tikt ze al bijna de 1 miljoen volgers aan en op OnlyFans heeft Maya meer dan 800.000 abonnees. Ze verdient goed geld met het showen van haar lijf, dat kan niet anders. Maya staat bekend om haar volle billen.

3. Rosanna Voorwald Liefhebbers van Temptation Island kennen Rosanna al. Nadat ze twee keer heeft meegedaan aan het programma, was het tijd voor een OnlyFans-account. Haar aan-uit-en nu weer aan- vriend Niels vindt het prima en doet zelf ook mee.

4. Fabiola Volkers Rosanna's concurrente, ze deed het met Niels, zit ook op OnlyFans. Daar belooft ze haar fans exclusieve content te geven. Wat dat precies is, weten we niet maar van een beetje naakt schrikt Fabiola in ieder geval niet terug. Er zijn meer oud-Temptation deelnemers te vinden op OnlyFans trouwens, want bijvoorbeeld ook verleidsters Romee en Nikki doen het niet onaardig.

5. Marvin Omdat we ook nog een man in deze lijst willen opnemen, laten we hier Marvin even zien. Deze man heeft een afgetraind lichaam en is niet te beroerd om daarvan het een en ander te showen op Instagram. En je kunt meer van hem zien op OnlyFans.