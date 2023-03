Aantal TikTok gebruikers in de VS naar recordhoogte

Steeds meer landen overwegen, of hebben daartoe al besloten, het gebruik van TikTok op smartphones van overheidsofficials en ambtenaren te verbieden. De VS loopt, vooral omdat TikTok ‘Chinees’, daarbij voorop. Westerse landen zijn vooral bezorgd over de invloed, en mogelijke toegang, die China heeft op (de data) van het sociale netwerk.

Ook in Nederland zijn er zorgen en wordt overwogen om de app op zakelijke toestellen van overheidspersoneel te verbieden. Ook de Christen Unie ziet de app liever zo snel mogelijk verdwijnen. Niet vanwege mogelijke spionage, maar om (jonge) kinderen te beschermen. Het platform heeft daar onlangs zelf ook nog maatregelen voor genomen door de introductie van een soort van kinderslot.

Nog nooit zoveel Amerikaanse TikTok gebruikers

Behalve wetgeving om het gebruik van TikTok moet terugdringen, in ieder geval door ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen dus, doet met name de Amerikaanse overheid er alles aan om ook het publiek ervan te overtuigen het sociale videoplatform links te laten liggen.

Die pogingen zijn nog niet heel erg succesvol. Sterker nog, TikTok maakte deze week bekend dat het aantal actieve maandelijkse gebruikers in de VS naar recordhoogte gestegen is. In 2020 waren dat er namelijk 100 miljoen. Nu, drie jaar later, zijn dat er inmiddels 150 miljoen.