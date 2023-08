​5 redenen waarom Instagram nog steeds leuk is

Natuurlijk: inmiddels zijn Snapchat, TikTok en zelfs BeReal de revue gepasseerd, maar Instagram is nog steeds één van de meest gebruikte social media-platforms ter wereld: 2,3 miljard mensen gebruiken het. Het bestaat al 13 jaar en nog steeds krijgen we er niet echt genoeg van, lijkt het. Dit is waarom Instagram nog steeds leuk is.

1. Omdat het niet om tekst draait

Je kent dat wel, al die teksten op X, of die lange verhalen op Facebook in die kleine lettertjes: we zijn doorgaans al heel veel met tekst bezig en onze ogen worden blij van ons als ze even op een andere manier worden gestimuleerd. Instagram is meer een beetje het televisiekijken versus de krant lezen: je kunt lekker een beetje zappen en je hoeft je minder schuldig te voelen als je een keer niet reageert: het is sowieso ook wel iets minder serieus dan Facebook en X.

2. Omdat het slim heeft gestolen

Het is een wat controversiële reden, maar uiteindelijk heeft Instagram er natuurlijk eigenlijk heel erg slim aan gedaan om eerst al de Stories te stelen van Snapchat en toen ook nog de Reels van TikTok. Hoewel er veel kritiek was op Instagram omdat het zodanig veel met video bezig was, dat het de vierkante tijdlijnfoto’s zelfs van een ongevraagde rechthoekige vorm heeft voorzien. Heel eventjes, want daar kwam zoveel kritiek op dat het daar vlug weer van afstapte. Maar de Stories en Reels zijn gebleven en hoewel Reels niet zo verslavend zijn als de video’s op TikTok, weet Instagram er toch dagelijks weer miljoenen mensen mee te bereiken.