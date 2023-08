Kattendag: waarom mensen Instagram-accounts voor hun kat maken

Happy International Cat Day! Het is vandaag internationale kattendag en nu kunnen we daar natuurlijk bij stilstaan door een hele rits kattenvideo’s te plaatsen. Geef toe, zelfs als je niks met katten hebt, dan kun je genieten van de rare sprongen en idiote ruzies waarin die puntoortjes verwikkeld raken. Dat zou echter te makkelijk zijn. We duiken in de wereld van huisdierenaccounts op social media. Spoiler alert: die kat maakt dat account niet zelf. Wat bezielt de baasjes om een eigen Instagram-account of YouTube-kanaal te starten voor hun pluizige huisgenoot?

Roem en rijkdom Dat influencerleven zoals Monica Geuze leeft, dat lijkt veel mensen wel wat. Het lijkt nagenoeg geen moeite te kosten, je krijgt allemaal leuke dingen van bedrijven toegestuurd, mag toffe reisjes maken en het enige wat je hoeft te doen is opdraven en een post maken op je pagina. Hoewel dat niet alleen niet helemaal klopt: er ligt vrij veel druk op influencers, is het ook nog eens maar voor een klein groepje uitverkorenen weggelegd. Er zijn veel mensen die een gooi doen naar influencerschap, maar het is moeilijk om nog heel bijzonder te zijn. Het kan echter wel: het internet kan altijd wel weer een leuke kat gebruiken om helemaal idolaat over te worden. Ook met je kattenprofiel kun je een influencerstatus bereiken en geld binnenharken van sponsordeals enzovoort. Het beste voorbeeld ervan is Grumpy Cat. Het poesje met het vreemde, chagrijnig kijkende smoeltje werd helaas niet ouder dan 7, maar in haar leven wist ze veel mensen te vermaken met haar foto’s. Of nou ja, haar eigenaar dus, die het slim aanpakte en al gauw met merchandise van het dier kwam. Dat is een slimme manier om geld te verdienen als je een internetsensatie in handen hebt. Het beestje was zelfs te zien in een tv-reclame, die het natuurlijk juist door die status kon regelen. Hoeveel de eigenaren van Grumpy Cat ermee hebben verdiend is niet officieel bekend, maar het gaat om miljoenen: sommige sites spreken van 100 miljoen dollar. Dus ja, geen wonder dat andere mensen met katten ook denken: laat ik mijn dier inzetten om zijn brokjes, kattenbakkorrels en dierenartskosten terug te verdienen. En een Ferrari voor zijn baasje.

Deel uitmaken van iets Het is echt niet zo dat iedereen die een Instakat heeft daarmee is begonnen om rijk te worden. Veel mensen vinden het gemeenschapsgevoel dat erbij komt kijken heel erg leuk. Immers gaan kattenmensen de profielen volgen van je huisdier en volg je misschien hun kattenprofiel weer terug. Je krijgt daardoor allerlei leuke kattenfilmpjes te zien en deel uitmaken van een groep mensen die houdt van hetzelfde. Het is leuk om ergens bij te horen en zeker iets positiefs als huisdieren, waar mensen enorm fanatiek mee kunnen zijn, maakt het leuk om zo’n account te onderhouden. Je onderhoudt er immers ook een heleboel contacten mee.

Een leuk dagboek Je kunt wereldberoemd raken met je profiel, maar eerlijk is eerlijk: de kans dat dat gebeurt is heel klein. Veel mensen die voor zichzelf social media gebruiken zijn daar ook helemaal niet mee bezig. Die doen het voor de gezelligheid met vrienden en volgers, of simpelweg omdat het leuk is om een soort dagboekje bij te houden. Sommigen vinden dat ook leuk van hun dier: van een kleine kitten die de hele wereld nog moest ontdekken tot een spinnend koninginnetje dat inmiddels de hele bank voor zichzelf heeft: het is leuk om terug te kijken op bepaalde momenten samen. Dat geldt zeker niet alleen voor jou met je vrienden, maar natuurlijk ook voor jou met je huisdier. En hoe kun je dat leventje beter vastleggen dan er een online fotoboek van te maken?

Leren en informeren Je kent het vast wel, die moedermaffia die zich soms op een Instagrampost stort wanneer een bekende Nederlander zijn kind niet helemaal goed vasthoudt of eten voor babylief aanprijst dat misschien niet 100 procent goed is voor het kind (maar wel 99 procent). Het kan er soms hard aan toe gaan op het internet, maar door te laten zien hoe leuk katten kunnen zijn en hoe goed jij je dier verzorgt kun je anderen hopelijk inspireren om ook goed met hun huisdieren om te gaan. Zie jij immers een kat die heel enthousiast lekker speelt en een heel gave klimpaal heeft waar hij duidelijk dol op is, dan kan een volger daardoor geïnspireerd raken om ook wat meer aandacht aan zijn of haar dier te besteden. Het goede voorbeeld volgen dus. Ook kan het zijn dat jouw kat een bepaalde ziekte heeft en je daar meer bewustwording van wil creëren: ook dan kun je er goed aan doen een profiel voor je dier aan te maken en mensen te informeren over het ziektebeeld en hoe ze dit zelf kunnen herkennen en verhelpen bij hun poes. Als je iemand in je omgeving een account voor zijn of haar huisdier ziet maken, dan denkt diegene vast niet dat hij de volgende Maru of Lil Bub in huis heeft gehaald. De kans is groot dat iemand gewoon heel enthousiast is om zijn of haar dier met de rest van de wereld te delen. Fijne Internationale Kattendag!