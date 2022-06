5 redenen om nu nog met Twitter te beginnen

Twitter en Facebook zijn inmiddels wat oudere social media, maar dankzij innovatie horen ze er nog bij. Er zijn echter veel social media bijgekomen, waardoor je misschien al hebt gekozen full-on voor TikTok of Snapchat te gaan. Je hoeft het echter niet bij één of twee social media te houden, er is genoeg ruimte om ook Twitter te gebruiken. Dat hoeft namelijk echt niet elke dag. Dit is waarom je prima anno 2022 nog met Twitter kunt beginnen.

Er bestaan al communities Het voordeel van zo’n oud social medium is dat er al een soort gevestigde orde bestaat. Dat klinkt misschien wat koud en afstandelijk, maar wat we ermee bedoelen is dat je bijvoorbeeld als je heel groot fan bent van BTS je zo medestanders kunt vinden, die waarschijnlijk weer veel andere medestanders volgen. Bovendien bestaat er ook Communities waarbij je echt groepen mensen bij elkaar hebt die over een bepaald onderwerp praten. Handig als je bijvoorbeeld lotgenoten zoekt, of mensen die net als jij fan zijn van een Koreaanse popgroep.

Er vindt veel innovatie plaats Twitter is in principe stokoud, als je tenminste kijkt naar de ontwikkeling van social media. Het bestaat al sinds 2006. Toch is het nog steeds relevant, mede door allerlei ontwikkelingen die het doormaakt. Denk aan het vergroten van het aantal karakters dat je mag gebruiken in een tweet. Vroeger was dat 140, nu is het 280 tekens. Ook kun je nu een ‘draadje’ maken, zodat je in meerdere tweets één verhaal vertelt dat ook aan elkaar gelinkt blijft. Er zijn meer innovaties waarmee het komt, zoals een Clubhouse-achtige functie genaamd Spaces. Soms halen zulke innovaties het niet, zoals Fleets (een soort Stories), maar over het algemeen blijft Twitter wel doorinnoveren en daardoor gaat het mee met zijn tijd. Wil je lezen waar Twitter zoal mee komt? Lees dan onze Twitter-pagina.

Je hebt toegang tot meer tweets Je kunt zonder een account zoeken op Twitter, maar op een bepaald moment wil het social medium toch echt dat je inlogt. Het is alleen om die reden al handig om in ieder geval aanwezig te zijn op het social medium, ook als je niets plaatst. Zo kun je bijvoorbeeld wanneer je informatie over een bepaald onderwerp zoekt gewoon blijven doorscrollen door alle tweets. Pas op, want door tijdlijnen scrollen kan net zo verslavend zijn als een TikTok-sessie. Hetzelfde geldt overigens voor discussies op Twitter: die kunnen ook snel hard gaan.

Het is het snelste social medium Het is misschien niet een heel positieve manier om Twitter te omschrijven, maar als er iets ergs gebeurt in de wereld, dan is Twitter het medium waarop het snelst updates verschijnen. Bovendien gaat iets snel viral, omdat iemand alleen even snel een berichtje kan plaatsen, terwijl je bij veel andere social media ook een video of foto moet plaatsen, of die media in ieder geval meer gemaakt zijn om op die manier te posten. Twitter is razendsnel en je kunt dankzij de trending topics aan de zijkant snel zien wat er speelt. Toegegeven, soms is het even zoeken wat er nu precies is gebeurd, omdat een hashtag zoals op dit moment #PostMalone niet zoveel zegt. Wat is er aan de hand met deze artiest? Blijkbaar gaf hij een veelbesproken concert. Niks ernstigs, maar in een aantal tweets zie je vaak wel wat de context is. Zo niet, dan kun je altijd verder zoeken, maar je leest het meestal het eerst op Twitter.

Je kunt eindelijk tweets bewerken We kunnen het ons best voorstellen: je hebt Twitter wel eens geprobeerd, maar na een paar keer op een tikfoutje te zijn gewezen zonder dat je de bestaande tweet kunt aanpassen, was je er wel weer klaar mee. Gelukkig wordt het binnenkort mogelijk om tweets te bewerken, waardoor die ellende hopelijk minder snel voorkomt. Je moet wel snel zijn, want je krijgt maar een uur om je bericht te bewerken. Aan de andere kant kan het dus erg snel gaan op Twitter, waardoor de meeste opmerkingen tegen die tijd wel zijn geplaatst, mocht je zelf het tikfoutje of het feitelijke foutje over het hoofd zien.

Nu nog beginnen met Twitter Twitter is zeer bruikbaar en je kunt al waarde toevoegen als je nog helemaal geen volgers hebt. Reageer op mensen die je waardeert of waarmee je graag een discussie aangaat en er komen vanzelf meer mensen op je profiel omdat je vaker voorbij komt. Echter gaat het bij Twitter minder om volgers dan op bijvoorbeeld Instagram, wat het zo’n ideaal medium maakt om vandaag nog mee te beginnen. Het is niet zo’n populariteitswedstrijd, het is vooral een plek om van gedachten te wisselen. Dat kan soms hard tegen hard gaan, dus houd daar rekening mee, naast dat het zeer openbaar is (tenzij je DM’t uiteraard). Toch kun je er ook veel gezonde discussies vinden en gelijkgestemden die je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van nieuwe informatie. Het is een onuitputtelijke bron die klaar staat voor je om te gebruiken, en nogmaals: dat hoeft echt niet elke dag.