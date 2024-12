Wat kunnen we verwachten van Google’s ‘Year in Search 2024’?

Elk jaar publiceert Google een overzicht van de meest trending zoekopdrachten wereldwijd, beter bekend als de “Year in Search” (voorheen Zeitgeist). Dit rapport geeft inzicht in de onderwerpen die mensen het afgelopen jaar het meest bezighielden. Op basis van de belangrijkste gebeurtenissen en trends in 2024, hebben we een voorspelling gemaakt van de categorieën en onderwerpen die dit jaar ongetwijfeld een plaats zullen krijgen in het overzicht. Is dit wat we kunnen verwachten van Google’s ‘Year in Search 2024’?

1. Wereldpolitiek en verkiezingen

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2024 hebben wereldwijd aandacht getrokken. Zoekopdrachten rondom:

Presidentskandidaten (bijv. Biden, Trump of andere prominente namen).

Verkiezingsuitslagen.

Debatten en schandalen.

Conflictgebieden en geopolitiek

De voortdurende oorlog in Oekraïne blijft een focus, evenals spanningen tussen China en Taiwan. En natuurlijk het midden-oosten.

Zoekopdrachten over internationale diplomatie en vredesonderhandelingen.

2. Sportevenementen

Olympische Spelen in Parijs

De Olympische Zomerspelen 2024 waren een hoogtepunt dit jaar. Trending zoekopdrachten kunnen zijn:

Atleten zoals Simone Biles, Noah Lyles of andere sterspelers.

Onvergetelijke prestaties, zoals wereldrecords.

Formule 1

Het Formule 1-seizoen 2024 had een spannend kampioenschap met coureurs zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton. Zoekopdrachten kunnen gaan over:

Grote Grand Prix-races.

De dominantie van Verstappenm al was dat dit seizoen natuurlijk een stuk minder dan voorheen.

Teams en technische updates.

3. Natuurrampen en klimaat

De impact van klimaatverandering is in 2024 opnieuw merkbaar geweest. Trending onderwerpen:

Hevige bosbranden in Canada en Zuid-Europa.

Overstromingen in Zuidoost-Azië en omgeving Valencia.

Discussies rond COP29 en wereldwijde klimaatdoelstellingen.

4. Technologie en innovatie

AI-revolutie

2024 stond in het teken van kunstmatige intelligentie:

De opkomst van nieuwe AI-tools zoals ChatGPT-updates, Bard, en Claude.

Controverses over het gebruik van AI in kunst, onderwijs en de journalistiek.

Google’s eigen AI-ontwikkelingen, zoals verbeteringen in Lens en generatieve zoekopdrachten.

Populaire techproducten

iPhone 16 en andere grote smartphone-lanceringen.

Virtual Reality-innovaties, zoals de Meta Quest 3 en geruchten over Apple’s AR/VR-headset.

5. Entertainment en popcultuur

Films en series

Blockbusters zoals Dune: Part Two, The Marvels, en Oppenheimer (Re-Release) zullen veel aandacht hebben gekregen.

Streaminghits van Netflix, zoals nieuwe seizoenen van populaire series.

Muziek

Taylor Swift’s wereldtournee en andere megaconcerten.

TikTok-virale nummers en artiesten.

Virale trends

TikTok-challenges.

Meme-cultuur en opvallende internetfenomenen.

6. Economie en consumententrends

Black Friday en inflatie

Met de aanhoudende inflatie wereldwijd zijn consumenten zoekopdrachten blijven doen naar:

Beste deals tijdens Black Friday 2024.

Besparingstips en goedkoop leven.

Cryptocurrencies

Na een dip in de populariteit hebben crypto’s, zoals Bitcoin en Ethereum, mogelijk weer aan belang gewonnen met nieuwe regelgeving en investeringen.

7. Gezondheid

Nieuwe pandemiedreigingen

Terugkerende zorgen over griepvarianten en mogelijke pandemieën hebben het bewustzijn vergroot.

Vaccin-updates en gezondheidsmaatregelen.

Mentale gezondheid als trending onderwerp.

Fitness en lifestyle

Zoekopdrachten rondom nieuwe fitnessrages, zoals AI-gestuurde trainingsapps of populaire diëten.

Year in Search 2024

Het “Year in Search 2024” van Google zal een boeiend inzicht geven in wat mensen wereldwijd dit jaar het meest heeft beziggehouden. Van de AI-revolutie tot de Olympische Spelen en van politieke veranderingen tot virale TikTok-trends: het jaar was er één van veranderingen, innovatie en impactvolle gebeurtenissen.

Welke trends denk jij dat het overzicht zullen halen?