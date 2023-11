Geen zin om een gestuurde video te kijken? Bard doet het wel

Heb je een collega of vriend die je constant video’s stuurt en ook echt verwacht dat je ze helemaal kijkt? Of maken YouTube-video’s deel uit van je huiswerk? Er is een mogelijkheid om onder het kijken van een video uit te komen. Het is een risico, maar je kunt vragen of Bard het voor je doet. Bard is de AI-chatbot van Google en die is nu uitgebreid met de mogelijkheid om YouTube-filmpjes voor je te kijken.

Google Bard now lets you chat with YouTube videos using AI. Before it could find relevant videos but now it understands them. You can give it a YouTube link and get started. I'll show you how ↓ pic.twitter.com/hTndkS4WBg

Bard bekijkt de video voor je

Stel je staat in de keuken brownies te bakken van een bekende YouTube-kok, maar je hebt geen zin om in de video te gaan zoeken naar de informatie over hoeveel suiker er ook alweer in het recept moest: je kunt nu dan gewoon aan Bard vragen om de video te kijken, en vervolgens vraag je dan hoeveel suiker het was. Zegt Bard het in een maat die wij in Nederland niet gebruiken, zoals een cup, dan kun je meteen even vragen hoeveel dat in gram is.

Je kunt dus ook aan Bard vragen om een samenvatting te geven van de video: op die manier kun je met mensen meepraten zonder dat je zelf de tijd erin hoefde te steken om het te kijken. Nu kom je daar in de meeste gevallen gewoon mee weg, maar het is wel slim om bij bijvoorbeeld Funniest Homevideo-achtige filmpjes wel even te kijken wat er gebeurt: zoiets kan Bard waarschijnlijk niet goed overbrengen. Plus, die filmpjes duren meestal niet zo lang, dat scheelt.