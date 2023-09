​Google’s AI Bard is nu beter in Nederlands

Gebruik jij kunstmatige intelligentie al regelmatig? Mocht je antwoord ja zijn, dan is de kans groot dat je daarvoor ChatGPT gebruikt. Het is interessante technologie, maar wist je dat Google Bard ook helemaal niet zo slecht is? Vaak geeft die net even wat meer context en lijkt hij iets beter te begrijpen wat je bedoelt. Hoewel, soms ook helemaal niet hoor: het blijft nog een redelijk ‘nieuwe’ uitvinding natuurlijk. Maar voor de doorgewinterde ChatGPT’er, of sceptisch persoon tegenover AI, of gewoon een gebruiker ervan, is er wel een interessante ontwikkeling gaande bij Google’s AI-chatbot Bard. Die is namelijk beter geworden in Nederlands.

AI Chatbots

Wij vragen meestal dingen in het Engels aan chatbots, om zeker te zijn dat we elkaar goed begrijpen. Google laat echter in de vorm van een update voor Bard weten dat we dat eigenlijk niet zouden moeten doen: het Nederlands is -als het goed is- beter geworden. Google meent dat Bard nu de meest geavanceerde versie is tot nu toe, maar dat is logisch: je gaat niet bewust een minder geavanceerde variant uitbrengen, toch? In ieder geval zijn die innovaties vooral op te merken op taalgebied. Het heeft van veertig talen een upgrade gedaan. En die houdt onder andere in dat je nu ook afbeeldingen kunt uploaden in Google Lens die de AI van Bard dan kan interpreteren.

Het blijft echter toch ook wel heel interessant om de AI in het Engels te gebruiken. Zo heb je nu Google Extensions waardoor informatie uit Gmail, Drive, Maps, YouTube en Documenten kan worden verwerkt, ook als je de apps niet aan hebt staan. Je kunt bovendien de ‘Google it’-knop gebruiken, zodat je antwoorden van de AI snel kunt controleren. Hij gaat dan wat hij net heeft gezegd even googelen en komt dan met bronnen op de proppen die kunnen bevestigen dat hij de waarheid zegt. Of niet natuurlijk, als het toch klinkklare onzin blijkt te zijn.