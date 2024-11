ChatGPT gaat strijd aan met Google: start eigen zoekmachine

Het is dus niet zozeer dat ChatGPT het wiel opnieuw uit wil vinden, het lijkt vooral op zoek te zijn naar meer integratie. Als je toch al een heel gesprek hebt met AI, waarom dan niet ook een zoekmachine toevoegen? We denken dat veel mensen ChatGPT toch al gebruiken als een soort zoekmachine, maar je mist dan vaak een rij aan resultaten en de optie om bijvoorbeeld alleen in afbeeldingen te zoeken. Dat verandert nu met ChatGPT Search.

Een alternatieve zoekmachine

ChatGPT laat Search niet teveel lijken op Google Zoeken, maar het is wel een net even andere interface dan hoe je ChatGPT kent. ChatGPT Search laat een lijst zien met resultaten met rechts de weblinks waar je de informatie kunt vinden. Niet dat je ChatGPT Search al kunt gebruiken: hiervoor had je je moeten inschrijven voor de SearchGPT-wachtlijst. Of als je ChatGPT Plus of Team hebt, dan zal je de mogelijkheid al zien. Echter, nog steeds gebruiken veel mensen de AI-tool gratis en die moeten nog een aantal maanden wachten tot zij toegang krijgen.