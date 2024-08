5 manieren waarop ons zoekgedrag verandert

Als je vroeger iets wilde zoeken op het internet, dan moest je eerst naar google.com surfen en dan bijvoorbeeld intoetsen: “capaciteit Amsterdam Arena”. Nu is dat helemaal anders en wel op meerdere manieren. Dit zijn vijf manieren waarop ons zoekgedrag verandert.

Meer woorden gebruiken

Steekwoorden zijn helemaal niet nodig om te te zoeken, liever niet zelfs. Hoe meer woorden je aan je zoekopdracht vuil maakt, hoe specifieker je zoekt en dat kan zeker met behulp van generatieve AI een stuk beter dan met de oude manier van zoeken. De kans is ook veel groter geworden dat je in één keer kunt vinden wat je zoekt, in plaats van dat je de zoekresultaten nog moet doorakkeren.

Complexere vragen stellen

Vroeger hield je het meestal bij één vraag zonder al te veel context, maar dat is helemaal niet meer nodig. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Wat is de capaciteit van de Amsterdam Arena wanneer er wordt gevoetbald en wat is de capaciteit als er een concert is?” Daar krijg je waarschijnlijk een heel direct antwoord op, ondanks dat het een tweeledige en dus complexere vraag is.

Zoeken voor inspiratie

We zoeken allang niet meer alleen maar hoeveel kilometer een mile is. We willen geïnspireerd worden. Als je een afspraak bij de kapper hebt, dan wil je eigenlijk dat Google je vertelt hoe je je haar moet knippen. Leuke plekken om met kinderen te eten op Texel, cadeauideeën voor een babyshower: dat zijn de dingen die we graag zoeken en dan willen we niet één antwoord, dan willen we ruimte keuze aan antwoorden.

Zoeken met beeld

Door onder andere de komst van Google Lens kun je nu op veel meer manieren zoeken. Zie je iemand met leuke schoenen op straat: maak een foto van de schoenen en Google Lens kan je precies vertellen welke schoenen het zijn, waar je ze kunt kopen en wat ze kosten. Met Circle to Search omcirkel je op je nieuwe Samsung of Pixel een item dat op je scherm staat en Lens kan het voor je vertalen, je vertellen wat het is, je vertellen waar je het koopt, enzovoort.