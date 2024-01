Zuckerberg wil beste worden in generieke intelligentie

We dachten dat hij vooral met een metaverse bezig was, maar Mark Zuckerberg moet zich na 2023 achter zijn oren hebben gekrabd en gedacht hebben: ‘Heb ik de boot gemist?’ Er zit natuurlijk wel AI achter zijn platforms Facebook en Meta, maar de manier waarop andere grote bedrijven met AI bezig zijn is wel beduidend anders. Mark heeft de AI-tak van zijn bedrijf wat aangepast en wil dat uitvindingen met AI sneller in social media zoals Instagram en WhatsApp worden geïmplementeerd.

Mark Zuckerberg on open sourcing AGI: - Open sourcing will continue. - Currently training LLama 3. - AI + Metaverse. - Will have 350,000 H100s and ~600 H100 equivalents of compute. - This is billions of dollars of GPU. pic.twitter.com/n6Ul1QzQR2

Maar goed, dat zegt hij dan wel, er zijn geen aanwijzingen dat de wereld als heel erg ver is met AGI. Dat is ook waarom hij er met Meta veel geld in wil investeren. Dat is ook wel nodig: de mensen die verstand hebben van dat type AI zijn schaars en bedrijven buitelen over elkaar heen om deze mensen te strikken. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in Nvidia H100-GPU’s, die bedoeld zijn om de rekenkracht te bieden die nodig is voor het maken van dit type AI.

Sterker nog, hij wil generieke intelligentie uitvinden. Dit heet ook wel AGI: artificial general intelligence. Dit is een nogal vaag gebied, maar het komt neer op AI die niet één taak kan, maar veel meer. Het is AI die ook intuïtie heeft en hierdoor dus wel weer wat menselijker reageert dan andere kunstmatige intelligentie. Het klinkt een beetje als science fiction, maar uiteindelijk moet dit type AI zelfs beter zijn dan de mens. Nu weten we dat sommige kunstmatige intelligentie nu al knapper is dan menig groot wetenschapper, maar Zuckerberg wil daar nog een tandje bovenop doen.

If artificial general intelligence is achieved, it would be able to outperform humans on most intellectual tasks. When might that happen—and how worried should you be? We asked @sama , the boss of OpenAI. Learn what else he predicted: https://t.co/BSd8OtfC7Y pic.twitter.com/lCO1AUfWqM

Spannende ontwikkelingen bij het bedrijf, dat ook nog steeds aan zijn metaverse werkt. Dat zou het doen in wat meer stilte dan voorheen, nadat het kritiek kreeg van de buitenwereld omdat mensen het wat meer ‘af’ hadden verwacht dan de staat waarin het verkeerde. Zuckerberg heeft toen gezegd dat het de eerste vijf jaar echt in de babywieg ligt, voordat de kinderschoenen ook maar binnen bereik zijn.

Meta doet wel al dingen met AI: zijn AI heet Llama en dit is nu nog open source. Zuck vindt dat belangrijk, zolang het veilig is. Maar het lijkt erop dat hij dat niet met eventuele AGI wil doen. En dat maakt hem, mocht het ze lukken om die uitvinding te doen, dan in een keer een heel machtig man. Misschien wel te machtig. Hetzelfde geldt voor de AI: wordt die niet te machtig?

"Now, Meta CEO Mark Zuckerberg is entering the race. While he doesn’t have a timeline for when AGI will be reached, or even an exact definition for it, he wants to build it." Massive eye roll (via @xriskology ) https://t.co/0VsISLzbF0

Metaverse

Het schijnt er nog steeds druk mee doende te zijn en volop in te investeren. Het zou echter vanaf nu nog wel tien jaar kunnen duren voordat het metaverse dat Zuckerberg voor ogen heeft, realiteit is. Tegen investeerders zegt hij het ook steeds: “We kantelen niet naar AI, we doen het allebei.” We zijn benieuwd of dat klopt, en vooral: of dat zo blijft als Zuckerberg toch die knappe koppen weet te strikken die hem wel de sleutel geven tot die soort almachtige kunstmatige intelligentie waar hij naar op zoek is.

Het klinkt allemaal een beetje als een film waarin een machtige schurk de wereld wil gaan laten ontploffen, maar uiteraard kan AGI ook juist heel goede dingen doen: het is immers razendslim en weet waarschijnlijk binnen de kortste keren meer dan wij als mensheid weten. En het is dan ook niet eens de vraag of Zuckerberg niet te machtig wordt, maar de AI zelf.