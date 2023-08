Meta wil helpen met programmeren: lanceert Code Llama

Meta heeft al een taalmodel dat Llama heet (LLama 2 zelfs al), maar nu heeft het daar een lamaatje bijgezet: Code Llama. Het is een nieuwe tool waarmee op makkelijke manier code kan worden geschreven, maar waarbij ook het werk van menselijke programmeurs kan worden gecontroleerd. Hierdoor zou je in potentie nog veel sneller apps kunnen maken.

Today we’re releasing Code Llama, an AI model built on top of Llama 2 that’s fine-tuned for generating and discussing code. Learn more https://t.co/f4GMcqRyqv

Code Llama

Het is in principe gratis voor onderzoekers, maar ook voor commercieel gebruik: het is in dat opzicht een vrij open hulpstuk. Meta zegt dat het kan helpen om regels code te maken, maar ook dat het kan debuggen als je het op een bepaald gedeelte code wijst. Er is voor gebruikers van Python ook een speciale variant die Code Llama-Python heet en een variant voor natuurlijke taal genaamd Llama-Instrct.

Misschien vraag je je af waarom je dit zou lezen als je geen programmeur bent. Het is interessant om inzicht te krijgen in wat bedrijven zoal doen om programmeurs te helpen: zij maken immers de websites die je bezoekt, de apps die je gebruikt, enzovoort. Je kunt ook zelf leren programmeren, mocht je bijvoorbeeld je eigen website willen maken. Dat betekent niet dat je alles moet kunnen of kennen, maar een beetje basiskennis helpt je wel sneller tot een oplossing te komen als je tegen een probleem aanloopt.