Door AI gemaakte artikelen: mag dat eigenlijk wel?

Github Copilot

Er is op dit moment een class-action-rechtszaak bezig in Californië over GitHub Copilot, schrijft Wired. Dat is een tool die uit zichzelf werkende code schrijft wanneer een programmeur iets typt. De rechtszaak gaat om auteursrecht: er komt namelijk geen naamsvermelding bij te staan wanneer Copilot open-sourcecode reproduceert. Dat is immers wat het doet. De kunstmatige intelligentie bedenkt het niet helemaal zelf: het haalt zijn ‘inspiratie’ uit open source code. Meestal komt er iets nieuws uit, maar er wordt ook wel eens gekopieerd. Sja, wie is dan verantwoordelijk?

Het kan wel eens een moeilijke, langlopende rechtszaak worden. Het gaat immers over technologie waar nog geen wetgeving voor bestaat. En zoals dat vaker gebeurt met rechtszaken: ze dienen vaak als voorbeeld voor soortgelijke zaken, waardoor deze specifieke rechtszaak over Github best eens invloed kan hebben op andere kunstmatige intelligentietools. Iets waar digitale kunstenaars waarschijnlijk reikhalzend naar uitkijken: zij vinden het maar niets dat er tools zijn als Dall-E en Lensa die hun werk overnemen.