​Amerikaanse rechter: AI-kunst kan geen copyright krijgen

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan AI-kunst. Dat heeft een Amerikaanse rechter uitgesproken. Hoewel de uitspraak van één rechter zeker niet meteen betekent dat het nu klaar is met de ellenlange discussies die hier al over zijn gevoerd, heeft deze wel degelijk invloed. Vaak kijken rechters immers ook naar wat er eerder is geconcludeerd over een bepaald onderwerp.

The Hollywood Reporter schrijft dat Thaler meent dat AI moet worden erkend als een auteur wanneer het aan de punten voldoet waaraan auteurschap moet voldoen. Hij denkt dat werk dat alleen door AI is gegenereerd ook onder de copyright-rechten zou moeten vallen. De rechter vindt van niet: er komt geen mens aan te pas en dat betekent dat er ook geen copyright op kan zitten. “Auteursrechten zijn alleen van toepassing op menselijke auteurs.”

De U.S. Copyright Office heeft besloten dat kunst die is gecreëerd door AI geen copyright kan krijgen en de rechter is het daarmee eens. Rechter Beryl Howell sprak uit dat de auteursrechtenwet nog nooit werk heeft beschermd dat gegenereerd is door nieuwe vormen van technologie die werken zonder de hulp van menselijke hand. De rechter meende dat dat vooral zo moest blijven, terwijl Stephen Thaler van Imagination Engines juist graag zou zien dat dat verandert.

Rechter over copyright

Of dat ook zo blijft, dat moeten we nog maar zien. Tegelijkertijd heeft het U.S. Copyright Office in maart gezegd dat het wel open staat voor het vastleggen van auteursrecht op AI gegenereerde content, maar dat het per werk moet worden beoordeeld. Dat klinkt als veel werk, maar het wil daarbij vooral onderzoeken in welk opzicht de mens bij een bepaald werk betrokken is geweest. Copyright blijft hierin dus vooral gaan om de rol van de mens.

Dit alles speelt zich af met een van de grootste stakingen van schrijvers en acteurs in Hollywood ooit. De staking duurt inmiddels al meer dan 3 maanden en menig serie en film is al ernstig uitgesteld door de staking. Waar het vooral om gaat is het onvoldoende betalen van acteurs door streamingdiensten en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Veel acteurs denken dat AI hun banen gaat overnemen en daar zijn ze niet akkoord mee, zeker niet als er digitaal gezichten op willekeurige mensen worden gezet. Het zijn spannende tijden als het om AI gaat en net als bij auteursrechten lijkt het vooral de menselijke keuze ten opzichte van AI te zijn die het gevaar vormt.