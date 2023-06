Grammy’s komen met nieuwe regel: AI kan niet winnen

In een wereld waarin de Beatles hun laatste nummer afmaken met AI, Spotify de strijd aangaat met nummers die door Drake gezongen lijken te zijn maar stiekem door een robot zijn samengesteld en waarin we straks tekst kunnen invoeren om muziek te maken (via Google), is het duidelijk: we leven muzikaal gezien in een interessante tijd. Niet alleen Spotify gaat echter die strijd aan met kunstmatige intelligentie: de Grammy’s moeten er ook niets van hebben. AI kan geen prijs winnen op de prestigieuze awardavond voor muziek.

Geen Grammy voor AI

“Alleen menselijke creators maken kans” staat er te lezen in de nieuwe regels van de muziekprijzen. Het is een flink statement om te maken, zeker omdat het soms een dunne lijn is tussen mens en AI. Dat nieuwe nummer van de Beatles bijvoorbeeld: een mens stuurt de AI aan en er zitten wel degelijk menselijke dingen in de muziek, is het dan alsnog geen kanshebber voor een Grammy, puur omdat er robots bij zijn komen kijken? Hoe zit het dan bijvoorbeeld met T-Pain en Ronnie Flex, die met hun stemvervormers werken? Nu gaat dat natuurlijk wel een beetje ver (bovendien achten we de kans dat Flex een Grammy wint niet heel groot), maar het is wel de vraag waar je de grens trekt.

Of eigenlijk: waar de Recording Academy, de mensen achter de Grammy-awards, de grens trekken. Voor de 66e uitreiking van de awards moet een werk menselijk auteursschap hebben, want zo niet, dan is het in geen enkele categorie welkom. Het schrijft: “Het menselijke auteurscomponent van het ingezonden werk moet zinvol en meer dan minimaal zijn; dit menselijke auteurscomponent moet relevant zijn voor de categorie waarin het werk wordt ingezonden. Bijvoorbeeld als het werk wordt ingezonden in de categorie songwriting, moet er sprake zijn van betekenisvol en meer dan minimaal menselijk auteurschap met betrekking tot de muziek en/of de tekst. Ook komen de auteur(s) van AI-materiaal dat in het werk is verwerkt, niet in aanmerking om genomineerd of Grammy-ontvanger te worden voor zover het hun bijdrage betreft aan het deel van het werk dat uit dergelijk AI-materiaal bestaat.”