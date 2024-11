Zoom is nu een AI-bedrijf zodat je een dag minder hoeft te werken

“Wat betekent het om AI-first te zijn? Voor ons is dat een gefedereerde benadering van het ontwikkelen van AI-gerichte tools en producten die je in staat stellen gelukkiger, slimmer en sneller te werken. AI Companion, verweven in Zoom Workplace, zorgt ervoor dat we ons kunnen concentreren op belangrijker werk en minimaliseert tijd die wordt verspild aan minder zinvolle taken. Door vergadertaken samen te vatten, e-mailreacties op te stellen en je voor te bereiden op vergaderingen, is AI Companion je digitale assistent die je totale werklast vermindert.“

Het begin van Zoom

Zoom is ooit begonnen in 2011 met als doel om het beste videoconferentie-platform te worden. Makkelijk te gebruiken, goede videokwaliteit en brede ondersteuning waarbij mensen met een klik konden videomeeten. Dat is goed gelukt. In 2015 had het bedrijf al 100 medewerkers. Hoewel het daar zelf niet echt naar verwijst, was het de coronaperiode rond 2020 die pas echt zorgde voor een gigantische toename in het aantal Zoom-gebruikers, mede omdat ze toch iets moesten om met hun familie, vrienden en collega’s te videomeeten.

Hoewel Zoom het mooi verpakt, lijkt het een wat vreemde keuze. Zoom is inherent aan videobellen en werd vooral dankzij de coronaperiode een groot succes. Het heeft dus ergens wel een soort geschiedenis om rekening mee te houden. Ook is het de vraag wat het verder van plan is met AI, wil het iets buiten de videoconferentiewereld gaan doen? Tegelijkertijd heeft het zoveel succes op videogebied en biedt het al wat andere tools, waardoor het waarschijnlijk graag wat meer concurreert op andere werkvlakken met zijn grote concurrenten. En ja, die grote concurrenten, zoals Microsoft, hebben wel weer veel verkeer weggesnoept van Zoom, zeker toen mensen weer naar kantoor gingen en er weer meer van ‘office eigen’ software gebruik moest worden gemaakt.