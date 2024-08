AI moet visueler worden gemaakt om echt te overtuigen

Iedereen heeft het over kunstmatige intelligentie. Het kan onze redding zijn en zorgen dat saaie banen worden gedaan en we allemaal onze droombaan kunnen gaan doen, het kan onze ondergang zijn in een soort Skynet-Terminator-achtig verhaal. Misschien maken we het allemaal mee, maar de eerste stappen zijn er nu. Toch is er weinig AI die blijft hangen en dat komt omdat het vaak niet visueel is.

Google Foto’s

Vraag aan een willekeurig persoon wat hij of zij gave AI vindt en de kans is groot dat ze met iets op de proppen komen dat te maken heeft met Google Foto’s. Google is heel slim geweest door zich te focussen op AI achter de schermen, maar het ook heel erg voor de schermen te halen. AI is voor Google niet nieuw: het maakt er al veel langer gebruik van, maar het nu benoemen helpt. En vooral het toevoegen aan Google Foto’s in de vorm van de Magic Eraser en de optie om juist een heel andere lucht toe te voegen aan een foto zijn heel duidelijke voorbeeld van wat AI kan.

Samsung doet het ook. Het gebruik de AI-sterretjes constant om maar aan te geven: je gaat nu met AI aan de haal. Eén van de meest indrukwekkende voorbeelden bij Samsung is de mogelijkheid om een reflectie uit een foto weg te halen. We zijn reflecties zo gewend om te zien dat we bijna vergeten dat je ze ook heel makkelijk kunt wegpoetsen. En AI wordt ook ingezet door Samsung in Sketch to Image, een manier om je rare vorkpoppetjes ineens in echte mensen te veranderen. Je ziet het resultaat meteen en dat is gaaf.

Complex photo editing in just a few taps with #Pixel8 and Pixel 8 Pro.✨ Magic Editor in @GooglePhotos lets you reimagine your pics by adjusting lighting and background, moving a subject, and more¹—no wand required. 🪄 Take your photos to the next level: https://t.co/t56oKm4p6O pic.twitter.com/v955zf05Aa — Made by Google (@madebygoogle) January 16, 2024

Spot de fout

Er is echter een grotere reden waarom die visuele AI zo blijft hangen: je ziet de fout meteen. We hebben al vaak genoeg gezien dat de AI van Canva of Dall-E wel heel gekke, glazige ogen maakt, of dat de AI mensen ineens 8 vingers geeft. Er zijn veel manieren waarop AI de fout in gaat en dat doet het constant, maar het fijne aan AI in afbeeldingen is dat je als mens snel kunt zien wat er misgaat. Deze AI is dan ook makkelijker om te vertrouwen: je weet wat je vraagt, je weet wat je verwacht en wat ‘goed’ is.

Waar dat niet het geval is, dat is bij de beroemdste AI. We kunnen misschien wel zeggen: de AI waarmee de AI-bubbel begon. ChatGPT. AI-chatbots kunnen heel waardevol zijn, maar het feit dat je er simpelweg niet vanuit kunt gaan dat het de waarheid spreekt en je daardoor alsnog heel veel research moet gaan doen, dat schrikt mensen af. Kijk naar het euvel deze week met Megalopolis: hoeveel mensen rekenden op AI, zelfs bij iets wat uiterst eenvoudig was om even op te zoeken?

What if your photos could answer your questions? 🤔 At #GoogleIO today, we announced Ask Photos, a new Google Photos feature that does just that. Ask Photos is the new way to search your photos with the help of Gemini. #AskPhotos https://t.co/KhPeCauFAf pic.twitter.com/3MZg55SgdD — Google Photos (@googlephotos) May 14, 2024

Transparantie

Als wij een techmaker waren, dan wisten wij het wel: dan kwamen we met meer visuele AI. AI die mensen laat zien wat het doet. En dat zouden bedrijven die AI maken die misschien minder visueel is ook moeten doen. Laat zien wat er achter de schermen gebeurt, zodat je weet waar je aan toe bent. Zelden zie je een bronvermelding bij waar de AI mee komt, zoals Google bijvoorbeeld wel doet met de AI die alvast je vraag beantwoordt als je iets Googlet. Websites zijn er uiteraard niet zo over te spreken omdat er wel wordt gelinkt met naam en toenaam, maar het antwoord al wordt gegeven en er dus waarschijnlijk maar weinig wordt geklikt. Maar het is betere AI dan de ‘vage’ chatbots in ons leven, waarbij we vaak geen idee hebben waar antwoorden vandaan komen.

"Sketch to Image" is such a nice party trick! You can add stuff to any image you want. Photoshop in your pocket level! 🤯 Hey @UniverseIce I sketched you with a hat, do you like it? 😄 pic.twitter.com/czmGd1Dr3K — Raven (@Razar_the_Raven) July 10, 2024

Misschien is het een te grote wens: misschien gebruikt AI zodanig veel bronnen, dat we dat met ons brein niet kunnen bijhouden. Maar tegelijkertijd zou meer transparantie behulpzaam zijn: helder maken wat we eerder niet konden zien. Het blijkt goed te werken voor AI in afbeeldingen, dus waarom het niet iets meer proberen met de kunstmatige intelligentie die dingen doet die we doorgaans minder goed kunnen zien? Het zou tof zijn als het zou werken als Genius. Die website, waar je de songteksten van allerlei nummers kunt opzoeken, geeft je onder menig woord een linkje met daarbij meer informatie over specifiek die zin. Heb je geen idee waarom Madonna zingt dat iets ‘zoals een biddende persoon’ is, dan kun je op Genius lezen waar zo’n zin vandaan komt. Als dat toch eens zou kunnen met een AI-chatbot: meer context krijgen waar bepaalde beweringen vandaan komen. Dat zou het checken van AI een stuk eenvoudiger maken en daarmee uiteindelijk ook het gebruik. En onderaan de streep kan dat veel betekenen voor het vertrouwen erin. Als de makers van AI het tenminste durven.