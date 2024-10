Zoom krijgt veel meer integraties met AI

Zoom heeft sinds vorig jaar meer dan 3.000 nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Als je het dus kent als die vrij eenvoudige videoconferentie-app uit de coronatijd, dan is het misschien interessant om het weer eens te openen. Zeker Zoom Workplace is een wereld van verschil en lijkt door allerlei integraties steeds meer op Google’s en Microsofts samenwerksuites.

Zoom AI Companion 2.0

Zoom introduceert nu meer mogelijkheden met AI met Zoom AI Companion 2.0 en dat werkt in de hele Zoom Workplace. Als je bijvoorbeeld in een teamchat bent, dan kan hij ongelezen mails samenvatten, maar het is ook mogelijk om emails op te stellen. Wil je weten wat je hebt gemist omdat je een week op vakantie was, dan gaat de AI een hele samenvatting maken op basis van e-mail, documenten, enzovoort.

Zoom laat je bovendien workflows aanpassen aan hoe jij het prettig vind. Je kunt daarnaast apps zoals Jira en ServiceNow aan de Companion koppelen en je eigen handboeken toevoegen zodat het een meer persoonlijke ervaring wordt. Maar ook zodat je meer werk kunt verzetten. Zoom Tasks is mede daarom ook geintroduceerd, zodat het taken kan identificeren en je kan helpen deze voltooid te krijgen. Zoom noemt de aanpassingen zelfs meer dan een evolutie. “Het is een complete transformatie van hoe we werken in het digitale tijdperk.”

Het idee van al die AI-snufjes is dat het moet zorgen dat administratieve dingen juist achterwege worden gelaten, die worden door AI gedaan, terwijl je als mensen dus meer met elkaar bezig kunt zijn en de menselijke verbinding moet worden verbeterd. Maar, tegelijkertijd is het niet allemaal voor iedereen. Zoom AI Companion kan alleen gebruikt worden door mensen die al voor Zoom betalen. Je kunt het niet gratis gebruiken, maar het wordt wel ‘gratis’ toegevoegd aan betaalde Zoom-accounts.