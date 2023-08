​Traint Zoom kunstmatige intelligentie met jouw videomeetings?

Well time to retire @Zoom , who is basically wants to use/abuse you to train their AI https://t.co/b6dNCO77aY

In datzelfde pakket zit Zoom nu. Immers moet je, om videomeetings van AI te voorzien, wel zorgen dat die AI snapt hoe een videomeeting vaak in elkaar zit, en AI leert vooral van grote bergen aan data. Zoom heeft zijn gebruiksvoorwaarden aangepast en daarin is te lezen dat je Zoom een "eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie en alle andere rechten die nodig of noodzakelijk zijn" geeft op wat je op het platform doet. Daaronder vallen ook, stelt het bedrijf, AI en machine learning.

Sinds tools als Dall-E en ChatGPT aan terrein winnen is het steeds vaker de vraag: waar komt al die AI vandaan? Hoe wordt het getraind? Is het in het geval van Dall-E op basis van kunstwerken van bestaande artiesten, en horen die hier niet voor te worden gecompenseerd? Zeker omdat Dall-E er in sommige gevallen zelfs voor zorgt dat dezelfde kunstenaar minder werk heeft, omdat mensen die tool gebruiken als ze een specifiek kunstwerk voor zich zien.

We’ve updated our terms of service (in section 10.4) to further confirm that we do not use audio, video, or chat customer content to train our artificial intelligence models without your consent. https://t.co/6eo10YDsRz

Nieuwe voorwaarden Zoom

Dat is nogal wat. Het is klare taal: je kunt er een royalties (betalingen) over krijgen, het duurt ‘eeuwig’ en het is zelfs nog sublicentieerbaar ook. Geen wonder dus dat Stack Diary (mensen die niet gewoon op ‘ok’ klikken en wel daadwerkelijk lezen waarmee ze akkoord gaan) zijn geschrokken. Het is ook zodanig opgeschreven dat er eigenlijk geen twijfel over mag bestaan wat er precies bedoeld wordt. Aan de andere kant betekent dit natuurlijk niet per se dat Zoom je hele gesprekken gaat uitpluizen omwille van AI, al ga je er in principe wel mee akkoord.

Zoom heeft natuurlijk gezien dat er nogal heftig op de aanpassing van het beleid werd gereageerd en kwam daarop met een blog. Hierin verduidelijkt het een en ander: “In paragraaf 10.4 wilden we ervoor zorgen dat als we diensten met toegevoegde waarde leveren (zoals het opnemen van een vergadering), we de mogelijkheid hebben om dit te doen zonder vragen over gebruiksrechten.”