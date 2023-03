Je krijgt straks een AI-personal assistent in Zoom

Zoom was dé app van de coronatijd. We gingen allemaal door de lockdowns veel meer videoconferenties houden en niet iedereen wilde dan Teams gebruiken. Google Meet was een optie, maar er was ook een nieuwe ster aan de horizon die wat minder moeite kostte om te gebruiken: Zoom. Zoom kwam, kreeg wat privacyproblemen over zich heen, maar overwon. De videoconferentietool wordt nog steeds veel gebruikt en wordt nu uitgebreid met een soort secretaresse in kunstmatige intelligentie-vorm.

Videoconferenties Zoom was tijdens corona erg handig, omdat je er geen account voor nodig had. Je kon gewoon op een linkje klikken en je zat in de meeting. Dat dat ook met zijn privacyproblemen kwam, dat hebben ze bij het bedrijf wel geweten. Je kon namelijk op kinderlijk eenvoudige aansluiten bij een meeting en stiekem meeluisteren. Niet heel veilig, waardoor Zoom al gauw nieuwe systemen inbouwde om te zorgen dat dat niet zomaar kon gebeuren. Zoom wordt nog steeds door veel particulieren en bedrijven gebruikt om even online af te stemmen. Hoewel we al een tijdje geen heel spannende updates over de app hebben gehad, is er nu eindelijk iets te vertellen dat best spannend is. Zoom wordt namelijk -net als zo’n beetje alle software die je kent- voorzien van kunstmatige intelligentie. Het komt in de vorm van een personal assistent die je helpt om je meetings beter onder controle te houden.

Zoom IQ Zoom schrijft: Vandaag kondigen we aan dat we de mogelijkheden van Zoom IQ uitbreiden tot een slimme metgezel die samenwerking mogelijk maakt en het potentieel van mensen helpt door chatgesprekken samen te vatten, ideeën te organiseren, content te maken voor chat en e-mail, vergaderagenda's te maken en nog veel meer.” Kortom, het zijn echt zaken die normaliter in handen zijn van een personal assistant. Die komt nu in kunstmatige intelligentievorm om iedereen te helpen: ook zij die nooit een secretaresse hebben gehad. Het kan veel werk uit handen nemen door AI in te zetten voor je meetings. AI die is gemaakt door… OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Zoom IQ bestond al in kleinere vorm, namelijk om nog eens highlights van opnames van meetings weer te geven en actiepunten te noteren, maar nu gaat het dus iets verder. Eén van de meest opvallende nieuwe mogelijkheden is dat wanneer je te laat bent in een meeting, IQ je alvast een snelle samenvatting geeft van wat je hebt gemist. Dat scheelt weer dat iemand het verhaal opnieuw moet doen, terwijl de mensen die wel op tijd waren het weer moeten aanhoren. In tekst kan Zoom IQ vanalles doen om de meeting nog eens compact en naleesbaar te maken zonder dat je daarbij belangrijke dingen mist. De nieuwe mogelijkheden worden wel pas in april uitgerold en alleen op basis van e-mail-uitnodiging. Het is dus nog even afwachten tot Zoom IQ veel breder beschikbaar is.