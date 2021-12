​Rechtszaak: je kunt mogelijk geld terugkrijgen van Zoom

Je kunt mogelijk geld krijgen van videoconferentiebedrijf Zoom. Het heeft een regeling getroffen in een juridisch conflict over het delen van informatie van gebruikers met derde partijen. Als je geld hebt uitgegeven aan Zoom of het ook maar hebt gebruikt in de periode van 30 maart 2016 tot en met 30 juli 2021, dan kan het de moeite waard zijn om een online formulier in te vullen.

Zoombombing

Het is vrij schokkend dat Zoom deze praktijken zo lang heeft laten doorgaan, want zeker toen de pandemie net startte is er enorm veel kritiek op Zoom geweest. Het beloofde beterschap, maar bleek dus nog steeds door software development kits en apps op een illegale manier gebruikersinformatie te delen.

Bovendien zou Zoom niet genoeg hebben gedaan om Zoombombing te voorkomen, vinden de aanklagers. Zoombombing vindt plaats wanneer een derde partij zomaar een meeting inkomt. Dat kon heel makkelijk omdat Zoom zeker in zijn beginjaren wat simpeler in elkaar zat qua beveiliging en privacy. Het was heel open en als je maar een linkje had, dan kon je de meeting in.

Ook vinden de aanklagers (wat een hele groep mensen is, niet slechts een persoon of bedrijf) dat Zoom niet open is geweest over de end-to-end-versleuteling. Inmiddels is dat beter, maar er zijn dus praktijken die tot juli 2021 hebben geduurd. Veel mensen hebben Zoom wel een keer gebruikt in de afgelopen jaren en de vergoeding geldt niet alleen voor mensen die hebben betaald voor een Zoom-abonnement.