Potje van 100 miljoen voor Zoom Apps ontwikkelaars

Videocommunicatie platform Zoom wil de ontwikkeling van haar eigen appwinkel Zoom Apps, integraties, hardware en het ontwikkelaarsplatform stimuleren. Daarvoor is een potje met 100 miljoen dollar vrijgemaakt, het Zoom Apps Fund.

Dat geld is bedoeld voor bedrijven in het portfolio die oplossingen willen ontwikkelen om communicatie, vergaderen en samenwerken via Zoom te verbeteren. Voor de initiële investeringen die voor de ontwikkeling van deze oplossingen nodig zijn, kan het Zoom Apps Fund tussen de 250.000 en 2,5 miljoen dollar ter beschikking stellen.

Zoom gebruikerservaring verbeteren

Zoom Apps werd officieel gepresenteerd op Zoomtopia 2020. Zoom Apps moet de integratie van hoogwaardige applicaties in het videocommunicatie platform faciliteren. Met als uiteindelijke doel het verbeteren van de gebruikerservaring en productiviteit van Zoom.

Er zijn al enkele tientallen bedrijven die Zoom Apps ontwikkelen en de eerste batch van bèta Zoom-Apps is inmiddels al opgeleverd. Toch lijkt het er op dat de ontwikkeling Zoom niet snel genoeg gaat. Van de andere kant is het stimuleren van ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat zij apps gaan maken voor ‘jouw’ platform is niet uniek. Microsoft probeerde het, weliswaar tevergeefs, een jaar of tien geleden met het Windows Mobile platform. En dat is maar een voorbeeld.