Zoom gaat lekker: winst is de afgelopen maanden geëxplodeerd

Nu we onze collega's minder vaak fysiek zien, vergaderen we steeds vaker virtueel. Zoom is geen niche-product meer, maar een veelgebruikt platform. Op Koningsdag zagen we zelfs dat de Koninklijke familie ervan gebruikmaakt. De omzet is het afgelopen kwartaal dan ook met 169 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf verwacht de rest van het jaar een toename in het aantal betalende gebruikers. En dat ondanks de ophef over Zoom, toen bleek dat er nogal wat essentiële problemen zaten in de veiligheid van de dienst. Blijkbaar zijn gebruikers het vertrouwen in Zoom daardoor niet verloren.

Het kan bijna geen verrassing zijn: videoconferentie-platform Zoom doet het de afgelopen maanden beter dan ooit. Hoewel de dienst al negen jaar bestaat, kennen de meeste mensen het pas sinds dit jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitbraak van het coronavirus en het feit dat we daardoor massaal zijn gaan thuiswerken . De basis van Zoom is gratis, maar voor meer functies en gebruikers moet betaald worden. Dat doen nu steeds meer bedrijven.

Beveiligingsproblemen

Tja, die beveiligingsproblemen. Daarmee kwam Zoom eerder dit jaar al groot in het nieuws. De beveiliging van video's bleek niet bepaald optimaal te zijn, want er zouden hackers actief zijn én er werd zonder toestemming data van gebruikers gedeeld met Facebook. Sommige bedrijven en instellingen, zoals hogescholen en universiteiten, verboden hun medewerkers daarom zelfs om gebruik te maken van de dienst.

In de kwartaalcijfers wordt verder niet ingegaan op de problemen die er zijn geweest bij Zoom. Ongetwijfeld had de dienst anders nog meer gebruikers gehad. Volgens oprichter Yuan hadden de problemen grotendeels te maken met de enorme toename van het aantal gebruikers. Nadat er flink in updates is geïnvesteerd en nieuwe veiligheidsopties toegevoegd, lijken de problemen tot het verleden te behoren.

We blijven meer vanuit huis werken en onderwijs volgen

Het is aannemelijk dat we de rest van het jaar veel vanuit huis blijven werken en ook het onderwijs zal deels digitaal worden gegeven. De omzet van Zoom zal waarschijnlijk nog flink gaan toenemen later dit jaar, hoewel het bedrijf er rekening mee houdt dat er ook versoepelingen komen. En daarmee de vraag naar videoconferenties iets afneemt. We hebben geen glazen bol, maar dat we veel meer vanuit huis blijven werken in de toekomst, is aannemelijk.

Op dit moment heeft Zoom meer dan 265.000 organisaties als klant met meer dan 10 werknemers. Hoe meer werknemers, hoe uitgebreider het abonnement en hoe hoger de verdiensten voor de dienst. Met een gratis account kunnen veel mensen trouwens ook al uit de voeten. Hiermee kun je al een ongelimiteerd aantal 1-op-1 meetings organiseren en tot 40 minuten videobellen.