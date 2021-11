​Gratis versie van Zoom krijgt binnenkort advertenties

Het is een van de grootste succes-apps van de pandemie: Zoom . Iedereen begon flauwe online pubquizzen met elkaar te doen in tijden van lockdown en het bedrijfsleven gebruikte Zoom om de dagelijkse gang van zaken te laten doorgaan. Dat kon allemaal gratis, zolang je niet langer dan een x aantal minuten videobelde. Nu is dat nog steeds zo, maar komen er wel advertenties in de mix.

De advertenties in Zoom werken ook ongeveer zo, maar komen niet ineens tussendoor. Het is alleen als je een gesprek eindigt dat er een advertentie wordt getoond en uiteraard alleen als je een gratis account hebt. Er wordt nog gekeken of er nog op andere plekken advertenties komen, maar vooralsnog is het alleen als je je gesprek beëindigt. Op dit moment is het nog een pilot in de browservariant van Zoom.

Het is een van de grote manieren waarmee free-to-play-apps hun geld verdienen, namelijk het tonen van advertenties. Bij sommige spelletjesapps moet je zelfs 30 seconden naar reclames kijken om het allemaal ‘gratis’ te houden, want die advertentieruimte wordt verkocht waardoor elke keer tonen geld in het laatje brengt bij de ontwikkelstudio. Op zich een heel goede oplossing, want zo hoef je alleen wat van je tijd op te geven (en moet je zorgen dat je niet beïnvloed raakt door de reclame) en kun je het spel verder toch gratis blijven spelen.

Advertenties in Zoom

Zoom schrijft: “We hebben zorgvuldig en weloverwogen overwogen hoe we dit proefprogramma voor advertenties kunnen implementeren, en we hebben dit gedaan met als doel de keuze van de gebruiker te garanderen. Gebruikers zien een banner op de Zoom-website met een link die hen naar onze tool voor cookiebeheer brengt.”

“We hebben onze privacyverklaring bijgewerkt om rekening te houden met dit advertentieprogramma. Er is één ding dat we heel duidelijk willen maken: zoals vermeld in onze privacyverklaring, zullen we geen inhoud van vergaderingen, webinars of berichten (met name audio, video, bestanden en berichten) gebruiken voor marketing, promoties of reclamedoeleinden van derden.”

De advertentiepilot loopt in een aantal landen, maar of wij daar één van zijn is onbekend. Ook heeft Zoom niet gezegd hoe lang de pilot loopt en of de pilot zelf nog wel verder wordt uitgerold.