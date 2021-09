​Free-to-play MMO World of Warships zit vol met Nederlandse content

Wargaming voegde in de afgelopen periode een hele berg aan Nederlandse content toe in de free-to-play MMO World of Warships. Zo hebben spelers nu de beschikking over een hele vloot aan speelbare Nederlandse Tier I tot en met IX kruisers en is het mogelijk om het schip De Zeven Provinciën te bouwen. Tot slot werd ook de historische Rotterdamse haven toegevoegd, die op authentieke wijze het uiterlijk van de beroemde havenstad uit de jaren ‘50 nabootst.



Vloot met twaalf Nederlandse schepen



De vloot bestaat uit twaalf Nederlandse schepen gebaseerd op feiten en blauwdrukken afkomstig uit Nederlandse musea. Zes van de twaalf schepen hebben ook daadwerkelijk gediend bij de Nederlandse marine. De andere schepen zijn ooit wel ontworpen, maar nooit afgebouwd vanwege de Tweede Wereldoorlog of omdat ze deel uitmaakten van studies voor de marine. Deze machtige schepen hebben in de game een sterke vuurkracht, ijzersterke bepantsering en grote wendbaarheid, maar een kort vuurbereik.

Vanaf Tier VI worden de schepen zelfs uitgerust met een nieuwe type bewapening: Airstrike. Spelers kunnen met Airstrike vliegtuigen oproepen en deze een opgegeven gebied laten bombarderen met speciale bommen. De AI-gecontroleerde vliegtuigen hebben een maximale afstand van 10-13 kilometer en zijn niet in staat om vijanden te spotten. Het is echter zeer effectief tegen weinig beweeglijke doelen, zoals slagschepen en grote kruisers. Deze mogelijkheid geeft spelers een nieuwe manier om vijandelijke schepen aan te vallen die zich verschuilen achter de dekking van eilanden.

Nederlandse kruiser 'De Zeven Provinciën'



Spelers hebben ook de mogelijkheid om het Tier VIII-schip De Zeven Provinciën te bouwen in de nieuwe Dockyard Rotterdam via 24 scheepsbouwfases. Het is een Nederlandse lichte kruiser waarvan de bouw werd afgebroken vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1950 werd het schip alsnog voltooid volgens een aangepast ontwerp en later overgedragen aan de Peruaanse marine. Het schip was de laatste artilleriekruiser in actieve dienst in de wereld en bleef in dienst tot 2017.