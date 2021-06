​Gamen is het nieuwe uitgaan

Gaming is booming. De gamesector kent al enkele jaren een forse opmars, maar schakelde tijdens de coronacrisis een versnelling hoger. Sinds de start van de pandemie besteedde 51% van gamers meer tijd aan zijn of haar hobby. Ook Nederlanders zijn tijdens de eerste golf in 2020 massaal gaan gamen, en spendeerden samen 41% meer aan gaming dan voorheen.

Het gaat hierbij verder dan games, esports en hardware. Gamers kijken livestreams op Twitch enYouTube, volgen de laatste ontwikkelingen op websites, apps en podcasts. Ze mengen zich in online discussies en bespreken games met hun vrienden en familie.

Van de veertigjarige moeder die Candy Crush speelt op haar smartphone op de bus tot de Gen Z-influencer die een gameplay video deelt op zijn YouTube-kanaal: de gamende populatie is een grote en diverse groep die gaming op heel verschillende manieren beleeft. Gaming agentschap VCTRY publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek in Nederland om de stereotypen te ontkrachten.

Koning Monopoly

In Nederland doet 6 op 10 aan gaming. Evenveel mannen als vrouwen gaven aan te gamen. De helft van de Nederlandse gamers is tussen 25-40 jaar oud. Een derde behoort tot Gen Z en een vierde is 40-plusser. Gamers tussen 55-65 jaar oud krijgen zelfs een eigen naam: de OAG, ofte Old Aged Gamers.

Nederlandse gamers zijn vooral te vinden op gratis spelletjes op mobiel of tablet, naast PC-games en consoles. Gek genoeg blijken bordspellen populairder dan games op smartphones. Games als Monopoly en Stratego staan voor Nederlanders op de eerste plek.

Vrouwen spelen vaker op mobiel, mannen vaker op Console en PC. YouTube en Facebook zijn de populairste sociale media om games te volgen. Verder belooft esports populairder te worden. Vandaag kijkt 1 op 5 gamers al naar esports-streams. 1 op 4 aan dit in de toekomst (meer) te zullen doen.

Gaming, het nieuwe uitgaan

Uit onderzoek blijkt dat gaming veel socialer is dan we denken. Meer dan de helft van de Nederlandse gamers vindt dat gaming iets is dat je samen doet. 8 op 10 vindt dat het mensen verbindt. Driekwart speelt wel eens een multiplayer game met vrienden of tegen vreemden. 30% bezoekt gamebeurzen en 2 op 5 is het van plan. Veel gamers hebben ook al eens deelgenomen aan een esports-toernooi. 1 op 4 zou dit in de toekomst graag doen.

Nederlanders doen aan gaming om te ontspannen (76%) of om te ontsnappen in een andere wereld (37%). Een vierde speelt om beter te worden en zichzelf of anderen te overtreffen. Nederlandse gamers, vooral mannen en Gen Z, zijn competitief. Ze houden van een uitdaging (72%) en worden graag beloond (82%). Voor 8 op 10 spreekt net het doelgerichte aspect van een game hen aan.

De toekomst voor marketeers?

De helft van de Nederlandse gamers praat graag over games en gaming met vrienden. En ze maken graag tijd voor hun hobby: slechts 1 op 8 gamet minder dan 5 uur per week. Voor de dedicated gamers, die gemiddeld maar liefst 37 uur per week gamen, is gaming erg belangrijk. Voor 1 op 5 is het zelfs een lifestyle.

Meer en meer merken zetten dan ook op gaming in om harten van consumenten te winnen. Ze werken samen met gameproducenten, sponsoren esports-teams of gaan partnerships aan met streamers. 6 op 10 van de Nederlandse gamers vindt echter dat een niet-gaming merk gaming niet mag misbruiken uit winstbejag.

Het komt er dus op aan gamers op de juiste manier te benaderen.

[Fotocredits - JenkoAtaman © Adobe Stock]