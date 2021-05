Alles-in-1 platform Zoom Events komt deze zomer

De belangrijkste features van Zoom Events

Zet een event-hub op waarin je gemakkelijk evenementen beheert en deelt

Aanpasbare ticketverkoop en registratie



Beheer toegang en facturatie op één plek



Organiseer gratis of betaalde evenementen



Zet eenmalige of terugkerende evenementen op



Laat bezoekers virtueel netwerken



Krijg inzicht in statistieken als het aantal bezoekers, registraties, omzet en meer



Evenementen kunnen privé worden georganiseerd, maar ook openbaar worden aangeboden, zodat het publiek jouw evenementen kan ontdekken



Evenementen kunnen privé worden georganiseerd, maar ook openbaar worden aangeboden, zodat het publiek jouw evenementen kan ontdekke Zoom Events kan gebruikt worden met bestaande betaalde Zoom Meetings- of Video Webinar-licenties.

“Het is een enerverende periode voor Zoom. Het tempo waarin we innoveren versnelt continu. We weten dat mensen op zoek zijn naar meer flexibiliteit in de manier waarop ze evenementen willen bezoeken. Het hybride model heeft de toekomst en Zoom Events is de perfecte oplossing voor onze klanten die op een flexibele manier evenementen willen organiseren, of dat nou een besloten of een publiek evenement is. Zo helpen we onze klanten op te schalen om aan consumentenverwachtingen te voldoen in het constant ontwikkelende virtuele en hybride landschap", aldus Oded Gal, Chief Product Officer bij Zoom.