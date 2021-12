​Eten tijdens een online meeting? 47 procent vindt het niet oké

Zoom heeft bekendgemaakt hoe we de tool gebruikten in 2021 en daaruit blijkt dat heel veel mensen het niet acceptabel vinden als anderen eten tijdens een meeting. 47 procent vindt dat het niet door de beugel kan.

Camera aan tijdens online meeting Voor veel mensen die steeds met hun vingers op het toetsenbord aan het werk zijn, is een meeting een goed moment om even een bammetje te eten, maar dat blijkt dus zeker niet door iedereen te worden gewaardeerd. Een optie is natuurlijk om de camera uit te zetten, maar ook daar zijn veel anderen vaak niet zo blij mee. Het is ook niet echt tof als je een presentatie geeft voor allemaal zwarte vlakken, in plaats van aandachtig luisterende mensen. 63 procent vindt dan ook dat je je camera aan moet hebben tijdens een online meeting. Bovendien doen we ook vaak activiteiten waarin vaak wel wat gegeten wordt, want Zoom wordt niet alleen gebruikt voor vergaderingen. 73 procent heeft een happy-hourborrel of spelletjesavond via de tool gedaan, 34 procent deed een fitness- of kookcursus online.

Zoom-onderzoek Daarnaast blijkt uit de geanonimiseerde data van Zoom dat vooral woensdag een populaire dag is voor online meetings. Dat komt vooral omdat de cijfers wereldwijd zijn. In Nederland zijn we echt een parttime-dag en omdat kinderen op woensdag vaak ‘s middags vrij zijn, wordt er juist minder gewerkt op woensdag en door verschuiven we vergaderingen vaak juist naar de dinsdag of donderdag. De duur van de gemiddelde Zoom-vergadering was in 2021 54 minuten, waarin 68 procent casual op zou komen dagen op de virtuele vergadering en 26 procent bovendien ongedoucht is. Meetings zijn eigenlijk erg druk bezocht: gemiddeld nemen er tien mensen deel aan een online vergadering.

'Je staat op mute!' Zoom heeft bovendien een enquête uitgevoerd om te zien wat het meest wordt gezegd in online meetings en dat is niet verrassend: 71 procent heeft wel eens geroepen: ‘je staat op mute!’ 51 procent ‘Kan iedereen mijn scherm zien?’ en 21 procent moest ook een keer aangeven dat de volgende dia moest worden getoond. Ook grappig: je zou er in een face-to-face meeting niet eens aan denken, maar 75 procent van de mensen geeft aan te zwaaien aan het einde van een vergadering. Je moet er toch niet aan denken dat mensen dat in offline meetings ook zouden doen? Iets anders dat je in een face-to-face meeting nooit zou doen, dat is je kind meenemen. Toch liet 43 procent van de ouders hun kinderen even zien tijdens tenminste een vergadering. Qua huisdieren is dat opmerkelijk genoeg wat minder: maar 36 procent. Ook een interessante uitkomst: 41 procent van de mensen schijnt wel eens te hebben gezoomd met alleen een top aan, en verder een boxershort of onderbroek. Dit biedt toch een heel andere kijk op je collega’s en vrienden, de volgende keer dat je weer gezamenlijk online verschijnt.