Whiteboards en widgets: ​dit komt naar Zoom in 2022

Dat tijdperk brengt voor het platform ondere andere nieuwe opties mee, zoals een Video Engagement Center. Hierbij kun je faciliteren dat experts en klanten met elkaar worden verbonden, zodat wanneer de winkels dicht zijn het makkelijker is om alsnog zaken te doen. Daarnaast is ook de Huddle-weergave interessant: deze heeft niets te maken met de bekende ruimtetelescoop, maar wel alles met de deelnemers in je meeting: je ziet voor elk kanaal een visualisatie van waar de deelnemers zijn, zodat je op afstand toch een gevoel van saamhorigheid kunt creëren.

Zoom is van plan om in 2022 met onder andere een virtueel whiteboard te komen en verbeterde vertalingen. Het heeft bekendgemaakt met welke acht innovaties het dit jaar komt. Een WalkieTalkie-functie zoals in Microsoft Teams is er niet bij, maar wel andere handige mogelijkheden.

Backstage-locatie voor evenementen

Grote events moeten helaas ook steeds vaker online plaatsvinden en mensen missen daarin de mogelijkheid om te netwerken. Mede hierom introduceert Zoom de Events Backstage. Hierbij heb je een soort artiestenfoyer waar de sprekers van de conferentie samen kunnen ‘wachten’ tot het hun beurt is. Het is echter ook mogelijk om vanuit daar vragen van bezoekers te beantwoorden op hun gemak in plaats van wanneer ze met hun presentatie bezig zijn.

Zoom was eerder alleen een videotool waarin je kon samenwerken via de camera’s van je computer, maar het wordt steeds meer een samenwerktool alsof je in een meetingruimte zit. Er is een Zoom Whiteboard waarbij iedereen tegelijkertijd kan tekenen of schrijven, onafhankelijk van of je het platform gebruikt vanaf een laptop, smartphone of in een vergaderruimte. De Zoom Apps, die in het verlengde liggen van het Whiteboard, zijn vanaf dit jaar ook beschikbaar in de mobiele app en in Zoom Video Webinars, waardoor je altijd je favoriete werktools bij de hand hebt.