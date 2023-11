Zoom AI Companion is populair: 1 miljoen x gebruikt in 2 maanden

Zoom AI Companion

De generatieve AI-assistent van de videoconferentietool wordt volop gebruikt en dat zegt wel iets over de integratie van AI in de wereld. Het gaat enerzijds heel snel, anderzijds plukken we er nog lang niet alle vruchten van. Maar in Zoom is in ieder geval een begin gemaakt. "De kern van onze missie is om zo veel mogelijk waarde te bieden aan onze klanten. Daarom hebben we AI Companion zonder extra kosten¹ beschikbaar gemaakt en blijven we in hoog tempo AI-features toevoegen om meer klanten nog beter te kunnen ondersteunen", zegt Smita Hashim, chief product officer bij Zoom.

De AI was eerste instantie beschikbaar in het Engels, maar daar komen nu allerlei nieuwe talen bij. Ook zijn er kortere samenvattingen die worden geplaatst bij de grotere samenvatting van de meeting. Dat komt er vanaf november bij, al zegt Zoom niet precies wanneer dan deze maand. Er komt bovendien spraakanalyse naar de tool. Zo worden gebruikers bij vergaderingen gecoacht, waarbij Zoom dan bijvoorbeeld de spreek-luisterratio analyseert, maar ook de spreeksnelheid en de stopwoorden. Reken op een heleboel ‘euh’-tjes, mocht Nederlands onder die nieuwe talen zijn.