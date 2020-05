​Zo vind je een nieuwe, gezonde werkroutine na de coronacrisis

Als je weer naar je werk gaat na een periode van thuiswerken, is dat hét moment om gezonde, nieuwe gewoontes vol te blijven houden dan wel een nieuwe gezonde start te maken. Dit zijn vier tips om een nieuwe, gezonde werkroutine te vinden na de coronacrisis.

1. Thuiswerken goed bevallen? Doe het vaker!

Als het thuiswerken tijdens de coronacrisis jou en je werk goed heeft gedaan, ga er dan zeker voor zorgen dat je vaker vanuit huis werkt. Thuiswerken scheelt niet alleen reistijd, maar hiermee vermijd je ook de stress van drukte in het verkeer of het openbaar vervoer.

Op een thuiswerkdag kun je ’s ochtends ontspannen met een kop koffie aan je werktafel plaatsnemen en je laptop openklappen. De reistijd die je overhoudt, kun je gebruiken om vóór werktijd, tijdens de lunch of na je werk een wandeling te maken of te gaan sporten.

2. Neem vaker de fiets of de benenwagen

Maakte je tijdens de coronacrisis vaker een ommetje of pakte je regelmatig de fiets, zodat je aan je dagelijkse portie beweging kwam? Houd deze goede gewoonte dan in stand en kijk of je op werkdagen vaker (een stuk) kunt fietsen of lopen.

Je bent het wandelen of fietsen nu gewend, dus het is gemakkelijker om met deze gezonde gewoonte door te gaan. De dagelijkse portie beweging kun je trouwens goed combineren met de afstand die je naar je werk aflegt.

Woon je op fiets- of loopafstand van je werk? Laat de auto dan staan en neem de benenwagen of je stalen ros om op je werk te komen. Je moet er wellicht wat eerder voor opstaan, maar je hebt dan ook meteen je beweging gehad en hoeft ’s avonds niet meer naar de sportschool.

Woon je te ver van je werk om de afstand lopend of per fiets af te leggen? Maak dan ’s avonds een ommetje in de buurt van je huis of ga lunchwandelen op je werk. Je kunt ook wat verder weg parkeren dan anders en het laatste stuk naar je werk lopen. Een andere mogelijkheid is het om je fiets mee te nemen en een deel van de route fietsend af te leggen.

3. Vaker vergaderen op afstand

Heb je tijdens de coronacrisis regelmatig op afstand vergaderd en werkte dat voor jou en je team? Dan is het wellicht een idee om vaker online samen te komen. Doordat je kunt deelnemen vanaf iedere gewenste locatie, heb je minder stress en win je tijd.

De tijd die je overhoudt door het online vergaderen, kun je weer gebruiken om vaker te bewegen. Een ander voordeel van online vergaderen is, dat je zelf in de hand hebt wat je aan eetbare zaken in huis haalt en wat voor lekkers je op de ‘vergader’tafel zet.

Tijdens een vergadering op kantoor komen vaak koekjes of andere minder gezonde hapjes op tafel. De verleiding is dan groot om ervan te nemen. Vergader je vanuit huis, dan kun je zelf zorgen voor gezonde snacks en tussendoortjes.

Denk bij gezonde vergaderhapjes aan noten, zuidvruchten en fruit. Op deze manier krijg je enkel gezonde voedingsstoffen binnen, die je ook nog eens productiever maken. Een glas water of zwarte koffie of thee is natuurlijk ook prima tijdens ene vergadering.

4. Zorg voor een gezonde lunch

Mogelijk heb je tijdens de coronacrisis extra geïnvesteerd in je gezondheid door gezond te eten. Zo niet, maak er dan vanaf nu een gezonde gewoonte van. Eet bij iedere maaltijd een portie groenten en fruit en vermijd snoeprepen en andere dikmakers. Neem vooral ook een gezonde lunch en dito snacks en profiteer van het positieve effect ervan op je gezondheid en productiviteit.