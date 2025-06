Zo kun je virtueel kleding passen die je online wil kopen

Het is enorm slecht voor de wereld hoeveel items we allemaal retourneren als we een bestelling hebben geplaatst. Daar kun je je heel rot over voelen, maar aan de andere kant zijn er weinig manieren om zeker te weten dat een kledingstuk dat je koopt ook daadwerkelijk is wat je zocht. Zelfs al weet je de exacte afmetingen. Gelukkig zijn er apps waarmee je kleding ook vast virtueel kunt passen en het is dan ook aan te raden die te gebruiken.

Doppl

Zo is er recent een nieuwe app verschenen, al is die alleen nog in Amerika uit: Doppl. Het is een AI-app van Google waarmee je elk kledingstuk dat je in je online shoptocht tegenkomt, kunt passen nog voor het op de mat valt. Dat is vrij nieuw, want er zijn talloze andere apps waarmee je kleding kunt passen, maar dan ben je toch vaak overgeleverd aan bepaalde webwinkels. Ook op Snapchat kun je heel goed kleding passen, maar dat is ook alleen van bepaalde merken en ook maar bepaalde kledingstukken.

Google belooft met Doppl dus een nieuwe ervaring waardoor je kunt zien of die knalrode trui met paarse stippen wel goed bij je oogkleur past. Het gaat daarbij niet alleen om kleding uit een online winkel, maar ook die je tegenkomt op sociale media. Zelfs als je in een serie of film een toffe broek of shirt tegenkomt, dan kun je met het uploaden van een screenshot al bekijken hoe zoiets jou staat. Misschien past het wel beter bij je dan bij Brad Pitt of ScarJo.