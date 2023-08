​Zo bizar veel geld harkt OnlyFans binnen

OnlyFans: niemand ‘kent’ het, maar toch harkt de website per jaar een bizarre 5,6 miljard dollar binnen. Het platform waarop influencers en andere persoonlijkheden erotische content delen tegen betaling vindt gretig aftrek. De winst voor het bedrijf was netto 525 miljoen dollar en dat is 21 procent meer dan het jaar ervoor.

Erotiekcreators

Overigens blijken we in Europa nog vrij netjes: 67 procent van de inkomsten komen uit de Verenigde Staten, terwijl dat voor wat betreft ons werelddeel maar 15 procent was. Van Nederland hebben we geen cijfers, wel komt het regelmatig ter sprake in ons land. We noemden eerder al een aantal zeer fanatieke creators uit ons land, waaronder Ferry Doedens.

Hij komt ook voor in de docu die erover te zien is op Videoland, waarin verschillende creators meer vertellen over wat het platform voor ze mogelijk heeft gemaakt. Al worden mensen ook soms flink lastiggevallen door hun aanwezigheid op OnlyFans. Over het algemeen heeft het platform de naam erg veilig te zijn, maar natuurlijk kan er altijd iemand in de DM’s sliden die minder veel goeds in de zin heeft. In ieder geval lijkt het creators niet erg te dwarsbomen, want OnlyFans kan er een goede boterham mee verdienen, en dat geldt ook voor de creators.