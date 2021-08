​OnlyFans staat pornografie toch weer toe

OnlyFans is juist door sekswerkers groot geworden: was het niet door alle content die sexy en soms verregaand materiaal bevat, dan had OnlyFans lang niet zo groot kunnen worden. Het voelde voor veel creators dan ook als een klap in het gezicht dat OnlyFans dit wilde gaan stopzetten voor geld. Bovendien zou het ze ook veel geld schelen: OnlyFans krijgt 20 procent van de inkomsten van creators. Mede daarom is de beslissing om de seksuele content toe te laten genomen, aldus OnlyFans op Twitter.

Het werd al regelmatig een stunt genoemd en die verdenking wordt steeds groter. OnlyFans wilde om meer investeerders te kunnen aantrekken de pornografische content niet langer toestaan. Pornografische content is echter precies waarvoor mensen het platform gebruiken. Alles wat niet mag op reguliere social media zoals Instagram en Twitter, mocht namelijk wel op OnlyFans. Plus: je kan er als creator ook meteen geld voor rekenen van de fans. Dat betekende onder andere dat BN’ers uit de kleren gingen tegen betaling, maar ook dat er jonge vrouwen geld gingen rekenen voor video’s waarin ze zichzelf op hun billen spanken.

Pornografische content

Het geeft echter ook aan dat het geen definitieve beslissing is. Het kan er alsnog voor kiezen om op een later moment alsnog dit beleid in te voeren. Schijnbaar wil OnlyFans dus wel naar zijn broodwinners luisteren, maar kan het er alsnog voor kiezen om zijn eigen weg te gaan, als daar nog meer geld van investeerders tegenover staat. Wel heeft het een app gelanceerd waarop juist de niet-seksuele content van bekende creators te zien is, OFTV.

Alleen al het nieuws over de seksban heeft grote gevolgen gehad voor sommige creators, omdat fans hun abonnementen maar vast opzeggen voor 1 oktober. Het is te hopen voor de creators dat dit nog terugkomt, misschien door wat extra speciale content te beloven om te vieren dat het wat langer mag. Hoe lang, dat moeten we nog maar zien. OnlyFans heeft namelijk overduidelijk dollartekens in de ogen, en die hoeven blijkbaar misschien toch niet per se te komen van blote vagina’s en erecte penissen.