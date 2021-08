​OnlyFans wordt een stuk minder leuk: expliciete content verboden

We dachten al dat het nieuwe OFTV niet zo’n succes zou worden omdat het alles waarvoor je OnlyFans gebruikt juist wegfiltert. Nu wordt dat een stapje erger, want waar OFTV een separate app is, wil OnlyFans vanaf 1 oktober pornografische content helemaal verbieden. Dit zou te maken hebben met investeerders die wegblijven door het imago van het bedrijf.

Dat kun je ook in de documentaire van Videoland zien, OnlyFans Uncovered . Hoewel er hier niet heel veel wordt ingezoomd op de keerzijde van erotische content op het platform, is dat iets dat zeker subtiel aan bod komt. Het verhaal wordt verteld door onder andere Temptation Islands Rosanna en Niels, die een goede boterham verdienen met hun erotische plaatjes. Zij kiezen er echter voor om niet te veel de pornokant op te gaan, maar slechts te teasen.

OnlyFans wordt veel gebruikt door influencers op social media, die meer willen laten zien dan bikini- en lingeriefoto’s. Op de meeste sociale platformen zijn tepels zelfs uit den boze, dus veel influencers grepen naar OnlyFans om hun volgers tegen betaling meer van zichzelf te laten zien. Dat gaat uiteraard steeds verder, want na vijf keer een tepelfoto willen mensen mogelijk meer. Bovendien kun je ook daar weer financiële compensatie tegenover zetten, waardoor veel OnlyFans-creators verder en verdergaan.

Pornografische content

Zij hoeven zich dan ook waarschijnlijk niet zoveel zorgen te maken als op 1 oktober de nieuwe regels van OnlyFans van kracht zijn. Die verbieden het om pornografische content live te zetten. Naakt mag, maar foto’s en video’s die te seksueel van aard zijn daarentegen weer niet. Tenminste, het gerucht gaat dat het misschien helemaal niet een echt nieuw beleid is, maar dat het slechts een stunt van het platform is om in het nieuws te komen.

Hoe het ook zij, als het beleid wel wordt aangepast, dan kunnen veel creators rekenen op een dipje in de inkomsten. Immers is die expliciete content juist precies waarvoor OnlyFans gebruikt wordt. Aan de andere kant zal OnlyFans zelf ook de inkomsten zien dalen: het ontvangt op alles 20 procent commissie. We achten de kans dan ook groot dat dit beleid er uiteindelijk niet komt.