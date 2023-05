Witte Huis: Grote techbedrijven dragen verantwoordelijkheid AI

Grote techbedrijven moeten de mensheid beschermen tegen de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dit meent het Witte Huis in de Verenigde Staten. Er zijn inmiddels al jaren grote discussies over AI , en dan vooral wie de verantwoordelijkheid draagt. Het Witte Huis lijkt daar dus allang uit te zijn.

Wie draagt schuld?

Als een zelfrijdende auto een nietsvermoedende voorbijganger aanrijdt, is het straks dan de schuld van de lokale overheid die een bepaald bord niet duidelijk heeft geplaatst? Of is het de AI zelf: krijgt die straks een bepaalde mate van aansprakelijkheid, alsof het een gerechtelijke entiteit is? Of ligt die verantwoordelijkheid bij de schepper van de AI, namelijk grote techbedrijven? Je zou zelfs kunnen zeggen: de landelijke overheid heeft het toegelaten, dus die is verantwoordelijk.

Het Witte Huis wil aan die discussies voorlopig even een einde maken en heeft vorige week diverse grote techbedrijven over de vloer gehad om met ze in gesprek te gaan. Een gesprek waarin de overheid de overhand nam en zei: ‘Jullie zijn verantwoordelijk voor jullie uitvinden en wat ze eventueel aanrichten in de samenleving.’ Dit werd onder andere gezegd tegen Sundar Pichai, het hoofd van Google en Sam Altmann, het hoofd van OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT).